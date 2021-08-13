足球／梅西旋風！ 24小時球衣銷售額就把年薪「校正回歸」

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）日前發布加盟法甲巴黎聖日耳曼的震撼彈，隔日上架的30號球衣在數秒內便銷售一空，據法國報導，在梅西宣佈加盟的24小時內，球隊光靠球衣銷售就賺進了將近3000萬歐元（約9.8億台幣），幾乎是一天就把他的年薪「校正回歸」賺回來。

歐足球衣要價不菲，官網定價一件就要187歐元，然而高定價仍無法澆熄梅西狂粉們的熱情，現在預訂還要等到10月才會出貨，比較令人意外的是，這些訂單有64%來自中國。

梅西的動向也引發社群大地震，據Instagram追蹤人數統計，巴黎聖日耳曼官方專頁8月至今已經吸引了多達580萬人成為新粉絲，其中有450萬是來自梅西簽約的24小時內發生。

至於梅西的前東家巴塞隆納走了主將，人氣也隨之大幅下滑，不但球衣銷售量減少了多達80%，開幕戰的門票更還有一半的座位仍未出售。