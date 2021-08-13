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「共享勝利的喜悅」2024 巴黎奧運金牌新巧思！

運動筆記 / 李吳菊

隨著 2020 東京奧運正謝幕，在如此嚴峻的疫情下能夠舉辦這麼一場盛大的運動盛宴，十分艱困，而現在奧運的聖火將接棒給巴黎奧運，在閉幕接棒的 8 分鐘影片中，透露一項計畫那就是讓每一位金牌得主可以獲得 4 枚的金牌，這個背後究竟是有什麼用意呢？就讓我們一起來看看，2024 巴黎奧運設計師 Philippe Starck 來談他的一分為四的金牌背後的用義。

那麼首先我們要知道 Philippe Starck 是誰？

圖/wiki

這位來自法國的鬼才設計師，小至日用品大至餐廳建築幾乎涵蓋了生活中的一切，而他的每項設計思路可以說是風格迴異，其優秀的設計風格，還曾讓蘋果聯合創始人之一的 Steven Jobs 親自致電希望請他幫忙設計一艘遊艇，能讓當時被蘋果迷供奉為神的 Steven Jobs 欽點可見 Philippe Starck 絕非空有虛名。

圖/ps

這次他接到同樣來自法國的皮划艇傳奇運動員 Tony Estanguet 的委託，請他幫忙設計 2024 年巴黎奧運會得獎牌。而身為設計師 Philippe Starck 就想出了一個概念，或許也是我們最常被遺忘的一件事，那就是 “失敗與勝利都是集體” 而延伸出的「共享勝利的喜悅」這個概念。

圖/截自 starck 影片

“失敗與勝利都是集體的” 是個什麼樣的概念呢？

他說：「事實是，在這些獲獎運動員的背後，有著許多無形的手在支撐著他們，塑造他們追求卓越，為他們擁有冠軍般的身心而努力，而我認為這些無名的英雄也值得被欣賞，值得擁有夢想成真的片段，而這一個理念誕生出了『共享勝利喜悅』的概念。」

圖/starck

這不禁讓我想起了在體操項目的 李智凱林育信教練在奪下銀牌時的互相擁抱，林育信 教練因為一些原因錯過了奧運，錯過了那段屬於他的黃金年代，然而他把不甘化為動力，在他的教導下 李智凱 完成了他未能踏上奧運的遺憾。那麼，育信教練 是否值得一塊獎牌呢？

圖/UDN

而 Philippe Starck 的這一個設計，能夠讓獎牌獲得者將他們的獎牌分成三份給他們所愛的人，不論是養育他們的父母、甚至是他們的恩師、啟蒙教練，訓練團隊這些多年在背後默默的支持及依靠。

圖/starck

提醒著他們這是他們共同所經的「美好的一天」和他們生活中的偉大成就，或許贏得奧運獎牌的確是選手的努力，但背後默默支持他的團隊、家人、教練，卻在我們看不見得地方、及任何時刻給予了選手們 100％ 的支持與幫助。

圖/starck

不過，我想會有個人保持不同的意見（笑）那就是英國鞍馬王子 Max Whitlock 的女兒了，這位擊敗我國體操好手李智凱達成連霸的選手 Max Whitlock 在回國時向他接機的女兒展示了他的金牌以及東京奧運娃娃。

圖/yahoo News

下一秒，當 Max Whitlock 拿出東京奧運娃娃時，金牌就被放到了地上了，並開心地拿起娃娃，臉上更多了一絲笑容，看來娃娃還是對妹妹來說比較有吸引力，妹妹的舉動真的是太可愛了啦。

圖/yahoo News

責任編輯：Ian

新聞來源：STARCK

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李智凱 林育信 聖火

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