女足集訓遇場地凹陷、盥洗問題 國訓中心提配套

針對台灣女足代表隊進駐國訓中心，遭遇練習場地凹陷與僅能使用流動廁所等問題，國訓中心今天發聲明表示，已規劃開放球類館西側1樓女廁，並視天氣狀況就場地坑洞進行補砂。

台灣女子足球員工會今天在臉書上發文提及，台灣女足代表隊8月起移地至國訓中心集訓，備戰9月亞洲盃資格賽，但所使用的非標準足球場未設排水設施，遇連日大雨導致場地凹陷，且國訓中心以防疫為由要求女足選手不得進入及使用中心建築物內部設施，僅得於中華民國足球協會裝設的室外流動廁所更衣及盥洗。

工會指出，代表隊全體選手均已施打疫苗、取得快篩陰性證明，並配合團進團出規範，但國訓中心先是無法提供住宿，再到不願開放重訓室、物理治療室、醫療資源等內部設施，質疑受到差別待遇。

國訓中心表示，自今年5月疫情警戒升級至3級起，為保護東京奧運代表隊及營內2022杭州亞運及2024巴黎奧運的培訓隊伍，原則未開放所有短期集訓及潛力培訓的隊伍申請入園訓練，這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，同意足協專案申請，讓女足進駐國訓中心。

其中，足協提報防疫內容包括團進團出、在集訓場地安排流動廁所、不與團隊外人士進行不必要接觸、配合量測體溫、口罩佩戴等防疫作為。

國訓中心解釋，女足代表隊非長期進駐中心的培訓人員，考量疫情警戒尚未解封，為保護營內培訓隊成員，降低染疫風險，目前代表隊使用足協依據防疫訓練計畫設置最靠近於訓練場地的流動廁所，並非惡意針對女足隊的差別待遇。

考量近日高溫，為確保衛生安全，國訓中心表示，在兼顧最高標準的防疫前提下，嚴格管制人員進出及人員分流，規劃開放球類館西側1樓女廁/女盥洗室空間。

針對場地安全問題，國訓中心指出，女足代表隊目前使用的場地，原本就不是專業足球競賽場，而因近日大雨造成局部場地低窪處凹陷，為避免影響女足隊訓練，中心已視天氣狀況，盡快進行場地草坪割刈與就坑洞進行補砂，而目前女足隊訓練排程視場地與訓練狀況，另有安排於國訓中心對面的世運場館進行訓練。