聽新聞
test
0:00 / 0:00
羽球／台北公開賽可望舉行 擬閉門開打、5天隔離
去年受到疫情影響停辦的台北羽球公開賽，今年暫定在9月7至12日舉行，而體育署在今天指出，防疫計畫已在7月底報給指揮中心，並在獲得同意後可望如期辦理，就待世界羽球聯盟（BWF）進行最後確認，而今年來台的國外選手，除了將提供抵台72小時內檢疫陰性證明外，也必須先隔離5天才能參賽。
今年我國在東京奧運羽球拿下1金1銀佳績，讓國內羽球關注度也提升不少，而9月可望登場的台北羽球公開賽，東奧國手也將有機會在國人面前展現球技。
體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，中華羽球協會在6月就以朝著如期舉辦的方向提報防疫計畫給體育署進行審查，並在7月下旬已報給指揮中心並獲得同意，下周也將會召開跨部會會議，提供羽協辦理比賽上的協助。
體育署指出，這次台北羽球公開賽防疫計畫，規畫外籍選手來台前須提供72小時核酸檢疫陰性證明，並且在來台後進行5天隔離，而選手往返住宿地點與比賽場地間也將會有專車接送，採取團進團出的方式。
至於今年賽事則可能採取閉門方式進行，外國、國內選手以及大會工作人員則將每兩天採檢一次，來自高風險的國家選手則必須每天採檢，此外，國外選手在賽事結束後也將比照東京奧運於48小時內離境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言