快訊

約會遲遲等不到人 高雄男被發現全身赤裸陳屍房內

併購百分百確定？開發金、中壽晚上8:30重訊記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／台北公開賽可望舉行 擬閉門開打、5天隔離

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台北羽球公開賽將於9月7日開打。
台北羽球公開賽將於9月7日開打。

去年受到疫情影響停辦的台北羽球公開賽，今年暫定在9月7至12日舉行，而體育署在今天指出，防疫計畫已在7月底報給指揮中心，並在獲得同意後可望如期辦理，就待世界羽球聯盟（BWF）進行最後確認，而今年來台的國外選手，除了將提供抵台72小時內檢疫陰性證明外，也必須先隔離5天才能參賽。

今年我國在東京奧運羽球拿下1金1銀佳績，讓國內羽球關注度也提升不少，而9月可望登場的台北羽球公開賽，東奧國手也將有機會在國人面前展現球技。

體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，中華羽球協會在6月就以朝著如期舉辦的方向提報防疫計畫給體育署進行審查，並在7月下旬已報給指揮中心並獲得同意，下周也將會召開跨部會會議，提供羽協辦理比賽上的協助。

體育署指出，這次台北羽球公開賽防疫計畫，規畫外籍選手來台前須提供72小時核酸檢疫陰性證明，並且在來台後進行5天隔離，而選手往返住宿地點與比賽場地間也將會有專車接送，採取團進團出的方式。

至於今年賽事則可能採取閉門方式進行，外國、國內選手以及大會工作人員則將每兩天採檢一次，來自高風險的國家選手則必須每天採檢，此外，國外選手在賽事結束後也將比照東京奧運於48小時內離境。

羽球

延伸閱讀

東京帕運倒數12天 體育署:選手和教練坐商務艙

帕運選手22日搭商務艙赴東京 體育署：服務比照東奧

羽球球后刷新佳績 奧運熱血奪牌之戰備受熱議

東華大學爭取成立山域嚮導訓練機構 培育專業人才

相關新聞

東奧選手經濟艙風暴 體育署長張少熙確定走人

台灣代表團出征東京奧運，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引起輿論撻伐，體育署長張少熙第一時間提出口頭及書面辭呈，即便今年中華...

羽球／台北公開賽可望舉行 擬閉門開打、5天隔離

去年受到疫情影響停辦的台北羽球公開賽，今年暫定在9月7至12日舉行，而體育署在今天指出，防疫計畫已在7月底報給指揮中心，...

六度前進帕運 健力女將林亞璇生日許願奪佳績

台中市身障健力好手林亞璇上月14日取得東京帕拉林匹克運動會女子健力61公斤級門票，生涯將第六度前進帕運殿堂，台中市政府運...

帕運選手22日搭商務艙赴東京 體育署：服務比照東奧

在東京奧運於上周閉幕後，帕拉林匹克運動會將於24日接續登場，今年我國共在6個運動種類取得10個參賽席次，代表團主團預計在...

越艱難要越勇敢 達悟族黑潮勇士拼板舟環島今啟航

2021年台灣受到上半年旱災、下半年的疫情甚至水災等衝擊接連而來，大多人的生活及心境都大受影響，但不管再艱難的時刻都會過...

體育署長張少熙離職前 將陪東奧國手受總統嘉勉

台灣代表團日前出征東京奧運時，選手搭經濟艙引發爭議，體育署長張少熙請辭。教育部今天表示，張少熙預計在完成檢疫隔離、陪同東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。