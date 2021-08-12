羽球／台北公開賽可望舉行 擬閉門開打、5天隔離

去年受到疫情影響停辦的台北羽球公開賽，今年暫定在9月7至12日舉行，而體育署在今天指出，防疫計畫已在7月底報給指揮中心，並在獲得同意後可望如期辦理，就待世界羽球聯盟（BWF）進行最後確認，而今年來台的國外選手，除了將提供抵台72小時內檢疫陰性證明外，也必須先隔離5天才能參賽。

今年我國在東京奧運羽球拿下1金1銀佳績，讓國內羽球關注度也提升不少，而9月可望登場的台北羽球公開賽，東奧國手也將有機會在國人面前展現球技。

體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，中華羽球協會在6月就以朝著如期舉辦的方向提報防疫計畫給體育署進行審查，並在7月下旬已報給指揮中心並獲得同意，下周也將會召開跨部會會議，提供羽協辦理比賽上的協助。

體育署指出，這次台北羽球公開賽防疫計畫，規畫外籍選手來台前須提供72小時核酸檢疫陰性證明，並且在來台後進行5天隔離，而選手往返住宿地點與比賽場地間也將會有專車接送，採取團進團出的方式。

至於今年賽事則可能採取閉門方式進行，外國、國內選手以及大會工作人員則將每兩天採檢一次，來自高風險的國家選手則必須每天採檢，此外，國外選手在賽事結束後也將比照東京奧運於48小時內離境。