東京帕運倒數12天 體育署:選手和教練坐頭等艙

東京帕運倒數12天，體育署下午舉行「東京帕運倒數12天 延續奧運熱情一同為帕運英雄喝采」記者會，體育署副署長林哲宏在記者會上表示選手和教練坐頭等艙前往東京出賽。

2020東京帕拉林匹克運動會(簡稱帕運)因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID19)影響，延期至2021年8月24日至9月5日舉辦，我國計有6種運動種類、10位選手取得參賽格。

教育部體育署表示，4年一屆的帕運，是全世界肢體、視覺及智能障礙者競技水準最高的運動盛事，更是選手實現夢想的舞台。