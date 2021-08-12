東京帕運倒數12天 體育署:選手和教練坐頭等艙
東京帕運倒數12天，體育署下午舉行「東京帕運倒數12天 延續奧運熱情一同為帕運英雄喝采」記者會，體育署副署長林哲宏在記者會上表示選手和教練坐頭等艙前往東京出賽。
2020東京帕拉林匹克運動會(簡稱帕運)因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID19)影響，延期至2021年8月24日至9月5日舉辦，我國計有6種運動種類、10位選手取得參賽格。
教育部體育署表示，4年一屆的帕運，是全世界肢體、視覺及智能障礙者競技水準最高的運動盛事，更是選手實現夢想的舞台。
本屆賽事已取得參賽資格的選手，計有桌球選手盧碧春(參加女子TT4單打)、程銘志(參加男子TT5級單打)、田曉雯(參加女子TT10級單打與團體賽)與林姿妤(參加女子TT10級單打與團體賽)、田徑選手楊川輝(參加男子T11級跳遠)與劉雅婷(參加女子F12級標槍)、健力選手林亞璇參加女子61公斤量級)、柔道選手李凱琳(參與女子B2级、48公斤量級)、羽球選手方振宇(參與男子SU5级單打)及游泳選手陳亮達(參與男子SM7級200公尺混合、S7級100公尺仰式、S7级400公尺自由式)。
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