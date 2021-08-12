六度前進帕運 健力女將林亞璇生日許願奪佳績

台中市身障健力好手林亞璇上月14日取得東京帕拉林匹克運動會女子健力61公斤級門票，生涯將第六度前進帕運殿堂，台中市政府運動局長李昱叡今天也代表市長盧秀燕至林亞璇家中為昨天過生日的她慶生，並期勉她在東京帕運繼續締造佳績，林亞璇也許下奪佳績的生日願望，正積極訓練保持最佳狀態。

李昱叡表示，林亞璇現為修平科技大學學生，因身體上的不便需仰賴輪椅行動，在高中時期接觸健力運動後，便期望能夠代表國家比賽為國爭光，也因健力運動燃起不服輸的精神，奮戰不懈。

1999年林亞璇獲選健力國手，至今代表國家征戰過5次帕運、6次亞帕運、7次世界盃等多場國際賽事，更曾經在2011年阿拉伯世界輪椅運動會女子60公斤級奪金，今年在杜拜世界盃健力錦標賽中，也因完美表現取得東京帕運參賽資格。

李昱叡指出，林亞璇不僅是出色的身障健力選手，更在國內各大校園和企業團體擔任生命教育講師，分享自己在運動上的歷程，幫助更多身障者藉由運動勇敢追夢，今年更榮獲總統教育獎殊榮。

對此，林亞璇也感謝盧市長與李局長的祝福，市府重視身障運動員並照顧選手，積極改善運動環境，這次東京帕運會努力爭取佳績。

台中市政府運動局指出，市長盧秀燕上任後積極推展身心障礙運動，每年辦理各類身障賽事活動，台中代表隊也在去年全國身心障礙運動會中勇奪92金、67銀、32銅，排名全國第二，締造縣市合併以來佳績；明年全國身心障礙國民運動會將在台中舉辦，市府會全力籌備，打造優質比賽環境與服務，讓選手盡情發揮。