帕運選手22日搭商務艙赴東京 體育署：服務比照東奧

在東京奧運於上周閉幕後，帕拉林匹克運動會將於24日接續登場，今年我國共在6個運動種類取得10個參賽席次，代表團主團預計在22日啟程東京，體育署副署長林哲宏在今天就表示，這次帕運代表團將獲得與東奧代表團相同的服務與支援，包括選手、教練來回都將搭乘商務艙。

第16屆帕運會將於24日在東京舉行，今年共將舉辦22個運動種類，將有180多個會員國、共計4000多名的運動員參賽，而我國也在108年就啟動相關培訓計畫，最終有10名選手取得6種運動種類參賽資格，其中包括上屆里約帕運拿下桌球男團銀牌的程銘志、2012倫敦帕運柔道銀牌李凱琳等人都再度取得門票。

體育署全民運動組長呂忠仁表示，這次我國代表團將會有10位選手、8位教練、2位醫師、2位物理治療師、1名防護官等共計38人前往東京，目前選手也在北中南三地進行最後備戰，其中本屆參賽選手年齡最低19歲、最高則為58歲。

呂忠仁強調，這次提供給帕運代表團的服務將會比照東奧代表團辦理，包括選手、教練來回搭乘商務艙，回國後的檢疫工作也都已經安排妥當，此外，這次國內也將會有10位技術官員前往帕運服務，也將獲得疫苗接種、PCR檢測與回國檢疫住宿的協助。

中華殘障運動總會會長穆閩珠指出，目前所有選手與代表團成員都已經完成兩劑的疫苗接種，也很感謝體育署提供給代表團完善的照顧與充足的物資，而21日總統蔡英文也將會親自授旗，讓選手、教練都相當感動。

我國在1992年巴塞隆納帕運首度組團參賽，在過去7屆賽事中已拿下5金6銀13銅的佳績，穆閩珠也表示，這次包括桌球程銘志、柔道李凱琳、田徑跳遠楊川輝都有機會站上頒獎台，對於將挑戰帕運，楊川輝說：「我看不見世界，但透過跳遠，我要讓台灣被世界看見。」

而對於有地方政府喊話要提高帕運獎金，體育署副署長林哲宏也表示，我國績優身心障礙運動選手及其有功教練獎勵辦法在去年修正後，帕運金牌獎金已從240萬元提高至400萬元，對於地方政府願意加碼，體育署將樂觀其成。