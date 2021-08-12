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體育署長張少熙離職前 將陪東奧國手受總統嘉勉

中央社 / 台北12日電
教育部今天表示，張少熙預計在完成檢疫隔離、陪同東奧代表團接受總統嘉勉後，再離職歸建台師大。 聯合報系資料照
教育部今天表示，張少熙預計在完成檢疫隔離、陪同東奧代表團接受總統嘉勉後，再離職歸建台師大。 聯合報系資料照

台灣代表團日前出征東京奧運時，選手搭經濟艙引發爭議，體育署長張少熙請辭。教育部今天表示，張少熙預計在完成檢疫隔離、陪同東奧代表團接受總統嘉勉後，再離職歸建台師大。

台灣代表團日前出征東京奧運時，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引發爭議，張少熙第一時間提出口頭及書面辭呈。在東京奧運賽事告一段落，張少熙返台後於10日晚間發布聲明指出，將按照原先計畫，於檢疫結束後，離開署長職務，回到台灣師範大學擔任教職。

教育部長潘文忠昨天在部務會報前接受媒體聯訪表示，張少熙本月8日返國後，一再堅定表示要負起責任，辭去署長職務，他會尊重張少熙於10日發布的對外聲明。

潘文忠今天向行政院長蘇貞昌報告，據教育部事後轉述，蘇貞昌肯定張少熙請辭的決定，以及勇於負責的態度，等完成檢疫隔離、陪同東奧代表團接受總統蔡英文嘉勉後，再行離職歸建台師大。

潘文忠強調，張少熙在督導代表團機位上安排未盡完善，但在東奧籌備期間，盡心盡力監督各項培訓計劃的執行，東奧舉辦期間也帶領後勤團隊，對國手生活起居、後勤給予最完善的支援，成就台灣奧運史上最佳成績，仍要肯定付出和貢獻。

潘文忠肯定張少熙勇於任事、負起行政責任的決心，接受辭職歸建的決定。體育署也會藉由東奧經驗，持續精進、優化選手培訓機制、完善選手生涯照顧、強化黃金計畫，以備戰2022杭州亞運、2024巴黎奧運等國際重要賽事。

張少熙 亞運

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