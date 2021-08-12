盼體育發展受重視 藍委籲新會期討論成立運動發展部

國民黨立委洪孟楷、萬美玲今天表示，全民瘋奧運，也希望國家的體育發展能受到重視，他們提出運動發展部組織法，希望能將體育署從教育部中獨立出來變成運動發展部，呼籲立院下個會期的教育文化委員會優先討論修法，盼各黨團有相關版本。超馬好手林義傑說，他看到立委的提案覺得很開心，因為這就是業界希望政府做的事。

洪孟楷、萬美玲、林義傑及中興大學運動與健康管理研究所所長余宗龍今天舉行「體育署升格草案待審 呼籲儘速審查及共同支持」記者會。

洪孟楷說，掌管我國體育的體育署是三級機關，人員員額只有一百多人，但連台北市運動局編制員額就有兩百多人，體育署人比直轄市的運動局還少，但預算、要做的事情多很多，希望能獨立出來，這屆立法院第三會期已一讀通過由他等人提出的「運動發展部組織法」草案，只待進一步由委員會進行立法審查以及後續院會二三讀，他希望提出政院版，委員會下個會期優先討論，各黨團也提出相關版本。

萬美玲說，體育署是三級機關，規模小、人力也不夠，教育部長懂教育但體育他不一定懂，做決定時處處受限，體育未來怎麼發展有限，希望政府能開放設置捐助專戶，讓企業能對無論是職業還是非職業運動都可以捐贈。

林義傑說，很多國家的體育預算是砸在體育教育，他希望政府不是只把預算丟在黃金計畫，日本的黃金計畫是奧委會在做，他們不是只有奪牌，也要有運動員和教練的全能保障，能進入社會和企業服務，讓運動帶領體育，美國的經費也是回到體育教育，我國政府把很多寶押在單一運動員，這樣沒有不好，只是要去想是要運動還是奪牌，運動發展部有成立必要性，作為領頭羊對接政府跟民間資源。