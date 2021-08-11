林義傑發起國是體育論壇 盼專法讓運動員獲得更多保障

由超馬好手林義傑發起的國是體育論壇在今天登場，包括立法委員高虹安、蔣萬安、黃國書、王婉諭，運動員代表雅典奧運跆拳道金牌陳詩欣、協會代表足球協會副秘書長焦佳弘、運動員家長代表等人都到場參與，並針對體育專法、運動發展部、運動員退役保障等議題進行交流。

林義傑指出，會號召這次的國是論壇的主要目的就是希望為體育從業人員發聲，儘管他現在已經不在競技運動這一塊，但畢竟是從此出生，希望讓運動員、教練都能得到法源上的保障。

林義傑也提出日本奧會的黃金計畫，認為值得我國效法，「他們做的不是奪牌計畫，而是全人教育的計畫，希望體育運動員不是只有奪牌這條路，而是能走到企業後面，有更多人才出來，而不會有斷層，這不是只有體育署的壓力，擴及的層面也相當廣。希望從現在開始，我們可以把這些東西重點成冊，送給委員、參與者，未來可以朝體育專法內容或是運動發展的路怎麼走下去，交由專業立法委員去努力。」

而我國史上首面奧運金牌得主陳詩欣則是在論壇中分享運動員退役後的保障，她表示自己5歲開始接受訓練，14歲就到國家隊報到，跟這次拿下跳水金牌的中國大陸選手全虹禪很像，不過她算是很幸運能夠一路堅持，不像一些好手因為家庭、經濟因素不能堅持到最後一刻。

陳詩欣說：「頂尖運動員就像是金字塔，淘汰的概念，我只是脫穎而出站在頂端，但最重要的還是頒獎完後，我們運動員非常專心在自己的專業領域上，但有哪一些是我們的第二技能，或是我們的人格特質是否能夠在體育，或是跨領域的方面發揮長才，因為我們沒有這樣的制度和方向可以去好好發揮。」

而立委蔣萬安則認為，巴黎奧運轉眼將至，這段期間我們仍有很多可以加強之處，包括讓選訓制度更加公開、透明化，更著重基層選手的培養與賽事的推廣，最後則是從硬體設施部分進行提升。

對於我國今年在東京奧運拿下2金、4銀、6銅，立委黃國書也認為黃金計畫應該要繼續加碼，「我們在備戰2024，如果認為黃金計畫有幫上忙，觸角就應該要更廣泛，要撈更多的人，找有潛力的人，除了制式化成績外，還要與專業團隊評估誰是有潛力，這幾年我們運動科學、醫學現代化，可以幫助選手奪得好成績。黃金計畫如果是大放異彩，我們應該增加更多經費，幫助更多選手，讓更多選手能列入名單。」