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足球／梅西轉隊登法國頭條 女子手球東奧金牌怒批：我不配？

聯合新聞網 / 綜合報導
梅西轉隊到巴黎聖日耳曼隊，登上法國體育頭版，全城也為她瘋狂！ 路透社
梅西轉隊到巴黎聖日耳曼隊，登上法國體育頭版，全城也為她瘋狂！ 路透社

揮別長待21年的巴塞隆納，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）加盟法甲巴黎聖日耳曼，消息早在塵埃落定之前就受到各家媒體搶先放出風聲，然而於此同時，女子手球隊也替法國拿下金牌，新聞頭版卻遭梅西佔盡風頭，讓成員之一的黛兒勒（Cleopatre Darleux）不滿表示：「我們的奧運金牌不配上頭條嗎？」

在梅西確定加盟之前，法國各家媒體早就傳得沸沸揚揚，甚至以「總統級」規格為他開道，國內體育大報《隊報》還以頭版方式，以「巴黎值得一位梅西」為題報導，這段話改寫自亨利四世名言「巴黎值得一場彌撒」向他致敬。不過同一時間也有法國女子手球隊也在東京奧運金牌戰擊敗俄羅斯奧會的好消息，不過足球狂熱的歐洲國家來說，這項喜訊只能任憑被翻天覆地的梅西傳聞淹沒。

法國女子手球隊在東奧拿下金牌。 取自黛兒勒（Cleopatre Darleux）推特照片
法國女子手球隊在東奧拿下金牌。 取自黛兒勒（Cleopatre Darleux）推特照片

金牌成員之一的黛兒勒就不滿地在推特轉發《隊報》頭版貼文，寫下「歷史總是不斷重演，我們不配一個頭版報導嗎？」

有法國網友替她抱不平，「身為足球迷，我對此感到可恥」、「我們一直都抵制《隊報》，他們要的是金錢」但也有人毫不客氣，表示「梅西的重要性大於所有的奧運比賽」、「梅西的轉隊足以影響全世界，這帶來更多商業利益」、「妳們是世界上最好的手球運動員，但對不起，梅西比你們的運動重要得多。」

法國 金牌 奧運 足球 俄羅斯

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