選手要職涯保障 前奧運金牌陳詩欣籲增企業抵稅誘因

「選手運動生涯有限，政府不能只在國訓中心照顧他們！」在11日的體育國是論壇上，前跆拳道國手陳詩欣呼籲政府要跟選手制定合約、保障權利。崇越集團董事長郭智輝建議，政府讓企業可以用發展體育的費用抵稅。對此，民眾黨立委高虹安則表示，她們會更積極敦促財政部。另外，藍營立委蔣萬安、綠營立委黃國書、時力立委王婉諭都有參加此次論壇。

專法明文保障選手

雅典奧運跆拳道金牌選手陳詩欣坦言，大家在外面看到頂尖選手可以在退役後順利轉職，但真正受苦的還有那些進入國家隊、成績比較不好的選手，「在奪牌、退役後，我們還剩下什麼？」她認為，選手與協會、國家隊之間需要有明確的合約規範，不能只是簽簡單的切結書就結束了。

前超馬選手林義傑則說，美國、日本與韓國都讓體育在民間可以蓬勃發展，韓國甚至規定企業發展到一定規模，就要成立球隊，但台灣在《國體法》第19條卻只有規定，500人以上企業至少要雇用1名專業運動員，這樣對企業發展體育的誘因根本不夠，也無法幫助許多基層選手在訓練完後，培養第二專長。

另外他也提到，運動員很多在國家隊訓練完後，就與國家隊形同陌路，沒有獲得保險與轉職等協助，因此他建議設立體育專法，規範選手與國家隊、協會之間的權利義務，並將運動產業定義明確化，針對運動產業給予更多誘因，促進整個社會對於體育的重視。

企業抵稅反助發展

崇越集團董事長郭智輝建議政府，以他經營甲組球隊為例，1年就要花3000萬，但目前政府只給800萬補助，他希望政府不要給補助，不如讓企業將發展體育的費用進行抵稅，賺錢的企業可以享有最高10%的免稅額，用民間力量培養選手第2專長，並幫國家分擔訓練選手的費用。

民眾黨立委高虹安笑說，現在立法院跨黨派對於《運動產業發展條例》第26條之2，關於企業最高1000萬、250%的抵稅幅度，其實有很高的共識，但目前財政部因為擔心稅基減損，態度非常保留。但其實稅收會從運動產業的成長彌補回來，甚至更多。因此她們也會在下個會期積極說服財政部完成修法。

「很多家長不想讓自己小孩當選手，就是擔心沒有保障！」國民黨立委蔣萬安分析，過去羽球球后戴資穎在2016年里約奧運，與代言廠商、協會發生衝突，導致比賽受到影響，因此之後在體育專法的修法上，要更注重選手與廠商、協會的溝通，才能讓更多人願意投入運動產業。

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