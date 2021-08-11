企排／台電男子排球隊與屏東縣聯名 力拚8連霸

培植國內最多支球隊台電公司今與屏東縣政府合作，將有百戰雄獅之稱的台電男排隊，合作冠名為「屏東台電男子排球隊」，將以全新隊名參加「110年企業17年甲級男女排球聯賽」，挑戰8連霸。台電指出，台電深耕台灣體育發展，已培育超過400名國手，台電將旗下常勝軍男排隊與屏東縣共同聯名，希望強強合作，為屏東地區排球運動發展注入更多能量。

台電董事長楊偉甫說，開心與屏東縣長潘孟安合作，他現場分享台電排球隊有許多男球員都是從屏榮高中畢業，對屏東很熟悉，會以台電男排「球不落地，永不放棄」精神，與屏東縣府攜手，孕育國內排球好手的排球殿堂。

潘孟安說，縣府對排球運動的扎根與培植不遺餘力，有內埔國小、萬丹國小、明正國中及內埔國中在各項賽事屢獲佳績，新園國中更贏得全國國中聯賽甲組冠軍加雙亞軍，屏榮高中也在全國高中聯賽摘下甲組亞軍。

「與台電合作冠名，對屏東體育發展活動攀向另個下的里程碑」，潘孟安說，縣府長期扎根基層，針對選手轉教練的後續出路是很大問題，推動三級五區，從國小、國中、高中，之後央請縣內四所大學，屏科大、屏東大學、美和科大與大仁科大，開立體育專長班級留縣升學。

體育發展中心表示，透過冠名合作，縣府除提供球隊堅強行政資源，也將對屏東縣立體育館伸縮看台改善，讓縣立體育館辦理更多體育賽事，未來屏東台電男子排球隊回到屏東主場比賽，也將有更舒適的觀賽環境及更多的球迷進場為屏東台電男排加油打氣。

台電排球隊隊員有20人，都是屏東縣籍，由台電屏東區處培植，隊員張善源是屏東子弟，他說，台電縣府冠名合作很棒，也讓更多人增加屏東認同。