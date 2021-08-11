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足球／巴黎交通為梅西一人暫停 警力開道直逼總統級

聯合新聞網 / 綜合報導
梅西（Lionel Messi）已抵達新東家所在城市巴黎。 美聯社
梅西（Lionel Messi）已抵達新東家所在城市巴黎。 美聯社

梅西（Lionel Messi）告別老東家巴塞隆納，重磅加盟巴黎聖日耳曼的消息一出，讓大巴黎的球迷感到非常興奮，相關商品迅速被掃蕩一空，他所搭乘的保母車甚至安排大量警力開道，讓人驚呼這根本是總統級的待遇。

與聖日耳曼簽下2+1年合約，稅後年薪為3500萬歐元的梅西，將與巴西內馬爾（Neymar）、荷蘭姆巴佩（Kylian Mbappe）三人共組明星陣容，更有望挑戰歐洲冠軍聯賽冠軍。

梅西的人氣程度從粉絲的反應可見一斑，還沒到來前就有數百名粉絲聚集在勒布爾熱機場（Le Bourget）等候，另外PSG球衣上架僅數秒就被球迷掃購一空。

另外，球團面對這位世界級球星的到來也毫不馬虎，保母車行經巴黎街頭時不但安排大量警力騎乘重型機車開道，下車時也安排數名保鑣將梅西僅僅圍成一圈，彷彿總統出巡般，影片也被群眾上傳至社群網站，令人嘖嘖稱奇。

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