足球／巴黎交通為梅西一人暫停 警力開道直逼總統級

梅西(Lionel Messi)告別老東家巴塞隆納,重磅加盟巴黎聖日耳曼的消息一出,讓大巴黎的球迷感到非常興奮,相關商品迅速被掃蕩一空,他所搭乘的保母車甚至安排大量警力開道,讓人驚呼這根本是總統級的待遇。

與聖日耳曼簽下2+1年合約,稅後年薪為3500萬歐元的梅西,將與巴西內馬爾(Neymar)、荷蘭姆巴佩(Kylian Mbappe)三人共組明星陣容,更有望挑戰歐洲冠軍聯賽冠軍。

梅西的人氣程度從粉絲的反應可見一斑,還沒到來前就有數百名粉絲聚集在勒布爾熱機場(Le Bourget)等候,另外PSG球衣上架僅數秒就被球迷掃購一空。

另外,球團面對這位世界級球星的到來也毫不馬虎,保母車行經巴黎街頭時不但安排大量警力騎乘重型機車開道,下車時也安排數名保鑣將梅西僅僅圍成一圈,彷彿總統出巡般,影片也被群眾上傳至社群網站,令人嘖嘖稱奇。

