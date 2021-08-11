網球／納達爾腳傷退出羅傑斯盃 能否趕上美網引疑慮
西班牙「蠻牛」納達爾的腳傷自法國網球公開賽以來一直困擾著他，今天他決定退出在多倫多進行的賽事，這似乎也可能影響他參加月底美國公開賽的機會。
納達爾（Rafael Nadal）說：「這個問題困擾我好幾個月了。」在法網四強賽敗給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）後，納達爾已陸續退出溫布敦錦標賽及東京奧運。
納達爾停賽兩個月後回到球場，在華盛頓網賽第3輪敗給世界排名50的南非選手哈里斯（Lloyd Harris）。
他今天接著表示，腳傷已影響他的競爭力，因此將退出多倫多賽事。
納達爾的傷勢問題可能會讓他退出下週開打的辛辛那提網賽，是否能參加年度最後一場四大滿貫賽美網也打上了問號。
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