足球／梅西與聖傑曼簽署兩年合約 可選擇續約一年
法甲巴黎聖傑曼（PSG）今天宣布，足球巨星梅西（Lionel Messi）已與聖傑曼簽署兩年合約，並有續約一年的選擇權。
聖傑曼發布的影片顯示，今年34歲的梅西將穿30號球衣，也就是他在西甲巴塞隆納（FC Barcelona）展開職業生涯時的球衣號碼。
聖傑曼將在11日早上11時（台北時間11日傍晚5時）舉行記者會，正式介紹梅西。
梅西在聖傑曼的官網發布聲明說：「我很興奮在巴黎聖傑曼展開生涯新一章，這個球會的一切都符合我的足球雄心。」
「我知道這支球隊和教練是多麼技藝高超，我決心協助為這個球會和球迷打造特別的東西，我期待踏進王子公園體育場（Parc des Princes）球場。」王子公園體育場是聖傑曼主場。
梅西今天抵達巴黎時受到聖傑曼球迷英雄式歡迎。
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