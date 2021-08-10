足球／梅西加盟巴黎聖日耳曼與內馬爾聯手 11億年薪創紀錄

告別效命長達21年的西甲巴塞隆納隊的阿根廷足球名將梅西(Lionel Messi)，可望來到法國展開全新的職業生涯，而這支球隊可不簡單，就是已經有擁有內馬爾、姆巴佩等著名球星的巴聖日耳曼隊，據法國媒體「隊報」報導指出，他將與聖日耳曼簽下2+1年合約，稅後年薪為3500萬歐元(11.4億台幣)是，運動史上總值最高的合約。

「隊報」也報導梅西選擇了30號，這是梅西職業生涯開始時穿的號碼。法甲巴黎聖日耳曼（PSG）有了梅西的加盟，將更有望爭奪歐洲冠軍聯賽的冠軍，同時教頭波切提諾必須找到最佳方法協調梅西、內馬爾及姆巴佩三位球星組成的最佳陣容。

梅西隨時可能到來的消息，令數百名粉絲來到巴黎北方、聖日耳曼球隊與國家隊經常利用的勒布爾熱機場（Le Bourget）等候。

如果梅西來到聖日耳曼曼，將是卡達體育投資集團（Qatar Sports Investments, QSI）在10年前接手聖日耳曼以來，迎來最大咖的球星。

梅西的到來，將與前巴薩隊友內馬爾（Neymar）再度合作，內馬爾2017年來到聖日耳曼時，創紀錄的2.22億歐元天價簽約金相形失色。

這位足壇傳奇人物創下多項紀錄，包括在巴薩效力期間一共攻進了672球。他在2012到2013年賽季攻進驚人的133球，在巴薩8次奪得西甲金靴、6次奪得歐洲金靴。

更不用提梅西在巴薩拿過4次歐洲冠軍聯賽冠軍，替球隊及國家隊創下一年射進91球紀錄，還替阿根廷抱回美洲盃（Copa America）冠軍。