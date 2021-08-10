定向越野／華梵盃短距賽14日登場 78好手同場較勁

由華梵大學與中華民國定向越野協會共同主辦的2021華梵盃全國定向越野短距離賽暨全國排名賽，在被疫情延宕2個多月後，因疫情紓緩，即將於14日在華梵大學登場，共有78位好手將角逐各組錦標，新上任的華梵大學校長林從一將親臨開幕式致詞。

「定向越野」是一項風靡世界的時尚運動，曾是2009年高雄世界運動會與台北聽障奧運會的主要競賽項目，雙北市將於2025年舉辦的世界壯年運動會也有定向越野競賽，目前教育部也積極推動探索教育，為定向越野運動發展打開新的層面。

2021華梵盃全國定向越野短距離賽暨全國排名賽原訂5月底舉行，但受疫情一度嚴峻影響而延期，直到疫情紓緩，終於能讓悶了很久的定向越野好手可以同場較勁一番。

這項比賽共有來自中正大學、台灣大學、國立體育大學、東華大學、台北醫學大學等校菁英級好手，與台北市私立惇敘工商、竹北高中、北一女、照海華德福、陽明高中、永春高中、南投中興高中等青年選手參賽，這場比賽也是今年排名賽場次之一，好手們更是勢在必得。

當天比賽預定上午9點選手報到，9點30分舉行簡單開幕式，新上任的華梵大學校長林從一將親臨開幕式致詞，上午10時正式開賽，比賽預定11時完成後頒獎閉幕。

雖然疫情紓緩，運動好手得以解封熱戰，但這場比賽還是有嚴格的防疫規定，相關人員需量體溫後進校園，必須全程佩戴口罩，希望能讓選手們安全無慮的參加比賽，達到健康防疫的目的。