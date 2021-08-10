快訊

疫苗將用罄仍「非莫不打」 莫德納意願登記再破400萬人

定向越野／華梵盃短距賽14日登場 78好手同場較勁

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2021華梵盃全國定向越野短距離賽暨全國排名賽將於14日在華梵大學登場。圖／中華民國定向越野協會提供
2021華梵盃全國定向越野短距離賽暨全國排名賽將於14日在華梵大學登場。圖／中華民國定向越野協會提供

由華梵大學與中華民國定向越野協會共同主辦的2021華梵盃全國定向越野短距離賽暨全國排名賽，在被疫情延宕2個多月後，因疫情紓緩，即將於14日在華梵大學登場，共有78位好手將角逐各組錦標，新上任的華梵大學校長林從一將親臨開幕式致詞。

「定向越野」是一項風靡世界的時尚運動，曾是2009年高雄世界運動會與台北聽障奧運會的主要競賽項目，雙北市將於2025年舉辦的世界壯年運動會也有定向越野競賽，目前教育部也積極推動探索教育，為定向越野運動發展打開新的層面。

2021華梵盃全國定向越野短距離賽暨全國排名賽原訂5月底舉行，但受疫情一度嚴峻影響而延期，直到疫情紓緩，終於能讓悶了很久的定向越野好手可以同場較勁一番。

這項比賽共有來自中正大學、台灣大學、國立體育大學、東華大學、台北醫學大學等校菁英級好手，與台北市私立惇敘工商、竹北高中、北一女、照海華德福、陽明高中、永春高中、南投中興高中等青年選手參賽，這場比賽也是今年排名賽場次之一，好手們更是勢在必得。

當天比賽預定上午9點選手報到，9點30分舉行簡單開幕式，新上任的華梵大學校長林從一將親臨開幕式致詞，上午10時正式開賽，比賽預定11時完成後頒獎閉幕。

雖然疫情紓緩，運動好手得以解封熱戰，但這場比賽還是有嚴格的防疫規定，相關人員需量體溫後進校園，必須全程佩戴口罩，希望能讓選手們安全無慮的參加比賽，達到健康防疫的目的。

延伸閱讀

雲林長青食堂解封開張 提醒老人：打飯打菜莫忘打疫苗

「有條件」解封運動場域 宜縣關懷據點今起陸續開放

基隆大武崙沙灘和游泳池適度解封 城博會延期

新北汐止快篩站撤站 運動場跑道、足球場解封

相關新聞

定向越野／華梵盃短距賽14日登場 78好手同場較勁

由華梵大學與中華民國定向越野協會共同主辦的2021華梵盃全國定向越野短距離賽暨全國排名賽，在被疫情延宕2個多月後，因疫情...

網球／考量疫情與管制政策 海碩系列賽連兩年宣布停辦

在考量健康因素及台灣邊境管制政策，可能影響各國頂尖好手來台參賽意願後，海碩集團與中華民國網球協會今天宣布，將連續兩年停辦...

奧運觀感／成材先成人 運動場上的修養

東京奧運閉幕，將由巴黎交接。回顧兩週以來的精采賽事，帶給觀眾的是滿滿的感動 : 與對手的相知相惜、勇於突破極限的企圖心、努力完賽的積極、即使領先也不張揚的內斂......，選手在場上的表現，讓人感受到

足球／梅西傳轉投法甲PSG 教頭波切提諾調配陣容恐頭大

如果足壇巨星梅西確實要入隊，協助法甲巴黎聖傑曼（PSG）爭奪歐洲冠軍聯賽的冠軍，迎來傳奇人物的聖傑曼教頭波切提諾必須找到...

NFL／傳奇四分衛曼寧入列名人堂 矢言比賽永不完結

職業美式足球聯盟NFL四分衛曼寧（Peyton Manning）、接球員強生（Calvin Johnson）和外接員皮爾...

網球／最棒的生日禮！「夜市球王」曾俊欣ITF未來賽奪雙冠

「夜市球王」曾俊欣昨在ITF未來賽羅馬尼亞皮特什蒂站以男單頭號種子之姿奪冠，男雙部分也和法國搭檔羅耶爾（Valentin Royer）在決賽中擊敗第一種子組合，奪得單、雙打雙料冠軍，替自己帶來最棒的19歲生日禮物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。