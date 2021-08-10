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網球／考量疫情與管制政策 海碩系列賽連兩年宣布停辦

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
海碩國際網球系列賽連續兩年因為疫情停辦。圖／海碩整合行銷提供
海碩國際網球系列賽連續兩年因為疫情停辦。圖／海碩整合行銷提供

在考量健康因素及台灣邊境管制政策，可能影響各國頂尖好手來台參賽意願後，海碩集團與中華民國網球協會今天宣布，將連續兩年停辦海碩國際網球系列賽，期待明年能夠在度過疫情後與大家再相見。

「海碩國際網球系列賽」為台灣網壇年度盛典，過去十多年一路走來有球迷熱情相伴及合作廠商極力相挺，不僅獲得ATP和WTA高度肯定，同時也受到國內外媒體關注，不過在去年因為疫情考量決定停辦一年後，今天海碩集團與中華民國網球協會也共同發出聲明，宣布海碩國際網球系列賽將再一次停辦，

聲明中指出，依據衛生福利部疾病管制署所公布之短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範，目前仍進行邊境管制並針對入境人士進行居家檢疫之措施，此將影響各國頂尖好手來台參賽之意願及可能性。

為維持海碩國際網球系列賽多年來的賽事規格，亦顧及選手、教練團隊、觀眾與賽會工作人員的健康和安全等多面向，經過主辦單位海碩集團、中華民國網球協會與ATP和WTA討論後，決議取消舉辦2021「高雄海碩網球公開賽」和「台北海碩網球公開賽」。

海碩國際網球系列賽未來仍將秉持「夢想需要不怕失敗的堅持」的賽事精神，持續打造高規格賽事，也期待全世界齊心努力，早日平安渡過疫情，與大家相約2022年再見。

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