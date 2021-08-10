奧運觀感／成材先成人 運動場上的修養

東京奧運閉幕，將由巴黎交接。回顧兩週以來的精采賽事，帶給觀眾的是滿滿的感動 : 與對手的相知相惜、勇於突破極限的企圖心、努力完賽的積極、即使領先也不張揚的內斂......，選手在場上的表現，讓人感受到運動員滿滿的活力與幹勁，也發現不同種類有其不同的運動特性。因為就讀體育相關類科，總能聽見教練提點選手「先成人，後成材」，真正與運動員相處過後會發現，長期在那樣運動文化底下薰陶的選手，受到運動規則與運動精神的影響，也將這些修養融入做人處事中。

柔道

「以柔克剛」，這是我對柔道的印象。與其他技擊類項目不同，不會有很明確的出拳、打到哪裡就得分，而是用「摔」的方式去化解敵方的攻擊來保護自己。柔道是一項非常講究「禮」的運動，始於禮而終於禮，無論勝敗，都會行禮感謝對手、感謝場地，沒有什麼是理所當然。「精力善用，自他共榮」，練柔道的人骨子裡都有著這樣的自律與分寸。在他們身上，我看到的是克制、看到的是對萬事萬物都抱持謙卑的態度。

桌球

桌球出現「故意讓分」的不成文規定早已行之有年。雙方實力比分落差太大、在賽末點時，領先的一方會刻意發球失誤，不讓對手以零分收尾。但這個不成文規定在近幾年不時會被提出討論。到底是認真對待每一分才是尊重對手，抑或是故意讓分才是保留對手尊嚴，或許都還有討論空間，不過在這樣的機制之下，不把對手趕盡殺絕，我看到的是「得饒人處且饒人」的恕道與胸襟。

舉重

舉重，是自己跟自己的較量。直接明確、毫無懸念，有多少實力，都在那張試舉卡上。注重的從來就不是當下舉多少重量就能贏過別人，而是敢不敢嘗試自身極限的決心與勇氣。也因著身邊有許多這樣的運動員，讓我更了解選手是很尊敬槓鈴的，不會輕易跨越槓鈴 - 因為在最孤獨的時候，只有那支槓鈴會靜靜地陪你度過難關、陪你一起進步。它用陪伴承接了一位選手所有的好壞。在舉重場上，我看到的是征服恐懼的魄力、是使命必達的決心，也是不辜負陪伴的感恩之情。

空手道

今年奧運的空手道比賽，沙烏地阿拉伯選手與伊朗選手對打時，伊朗選手被對手一記正踢攻擊倒地不起，一度被醫護人員用擔架抬出場急救，而最終的比賽結果竟是由伊朗選手獲勝，拿下金牌。裁判的判決是，沙烏地阿拉伯選手違反「寸止」原則。「寸止」原則，在日本傳統空手道，就是點到為止，不做過度的有效攻擊。像是這種對打類型的運動，我看到的是他們的武德 : 雙方過招，點到為止。

成材先成人

柔道會向場地敬禮；桌球有故意讓分的機制；舉重不會任意跨槓；技擊類項目過招也點到為止......，還有好多好多運動，無法一一列舉。各個運動都有它尊敬這項運動的方式，看待對手也是如此，而不會只有輸贏、更不會刻意挑釁，也不會為了贏，不擇手段。「先成人，後成材」。自律、體諒、謙卑、磊落...，我總是能從運動賽事當中、從運動員身上學到許多、也獲得許多感動。體育教育中涵蓋的素養與文化，從來就不僅止於念念課文、寫寫考卷，而是從日常生活中去實踐。運動是全人的教育，不言之教，勝過千言萬語，那些從實踐當中潛移默化的，才更深植人心、成為人格的一部分。離開課堂，有更多事需要學習。謝謝運動帶給我的感動與身教。