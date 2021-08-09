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足球／梅西傳轉投法甲PSG 教頭波切提諾調配陣容恐頭大

中央社 / 巴黎9日綜合外電報導
梅西加入法甲。 路透
梅西加入法甲。 路透

如果足壇巨星梅西確實要入隊，協助法甲巴黎聖傑曼（PSG）爭奪歐洲冠軍聯賽的冠軍，迎來傳奇人物的聖傑曼教頭波切提諾必須找到最佳方法協調梅西，處理頭重腳輕的陣容。

梅西（Lionel Messi）昨天淚眼揮別21年的老東家西甲巴塞隆納（FC Barcelona, 簡稱巴薩）。聖傑曼正與梅西的隊伍商談新約，據傳梅西昨天已經飛到巴黎參加會談。

梅西隨時可能到來的消息，令數百名聖傑曼粉絲來到巴黎北方、聖傑曼球隊與國家隊經常利用的勒布爾熱機場（Le Bourget）等候。

如果梅西來到聖傑曼，將是卡達體育投資集團（Qatar Sports Investments, QSI）在10年前接手聖傑曼以來，迎來最大咖的球星。

梅西的到來，將使得前巴薩隊友內馬爾（Neymar）在2017年來到聖傑曼時，創世界紀錄的2.22億歐元天價簽約金相形失色。

瑞典足球明星伊布拉欣莫維奇（ZlatanIbrahimovic）2012年來到巴黎聖傑曼隊，特意跑到艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）開粉絲見面會，吸引大批人潮。但與梅西的到來相比，這也不算什麼。

這兩人都不曾得過歐洲年度最佳足球員的金球獎（Ballon d'Or），更不用說梅西還得過6次。

這位足壇傳奇人物創下多項紀錄，包括在巴薩效力期間一共攻進了672球。他在2012到2013年賽季攻進驚人的133球，在巴薩8次奪得西甲金靴、6次奪得歐洲金靴。

更不用提梅西在巴薩拿過4次歐洲冠軍聯賽冠軍，替球隊及國家隊創下一年射進91球紀錄，還替阿根廷抱回美洲盃（Copa America）冠軍。

不過教頭波切提諾（Mauricio Pochettino），這位梅西的阿根廷同鄉，將要如何調度梅西，以及同樣大咖的內馬爾、法國世界盃明星巴佩（Kylian Mbappe）、阿根廷奪得美洲盃的關鍵功臣迪馬利亞（Angel DiMaria）以及另一阿根廷好手伊卡爾迪（Mauro Icardi）?

巴佩的簽約金高達1.8億歐元，上季射進生涯最高的42球。球隊為了伊卡爾迪也花了5000萬歐元簽約金，他在7日攻進致勝球，助球隊以2比1擊敗對手，出賽64場已攻進34球。

然而，伊卡爾迪看來勢必會落到名單後頭，甚至可能會被出售或出借，以減輕球隊的巨大薪水負擔。

波切提諾需要決定是否用上迪馬利亞以4名球員進攻，但這樣恐會讓中場不平衡。聖傑曼在上季的表現顯示，他們的後方需要保護。

以下是聖傑曼可能使用的陣型。第一種是433，梅西在右方進攻，內馬爾在左方，巴佩則在中間。梅西在巴薩曾經多次使用這種陣型，但這麼做就沒有了迪馬利亞的位置。

第二種是4231陣型，迪馬利亞在右翼，梅西在巴佩後方扮演組織者的角色，內馬爾則再次從左方攻擊。然而，只有2名中場可能會讓隊伍在對手反攻時處於弱勢。

最後一種是352陣型，這可能也是最佳選擇。讓梅西和巴佩在前頭衝鋒，內馬爾在後頭利用精妙的傳球支援。不過這種隊形再一次漏掉了迪馬利亞。

梅西 內馬爾 美洲盃

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