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NFL／傳奇四分衛曼寧入列NFL名人堂 矢言比賽永不完結

中央社 / 洛杉磯8日綜合外電報導
曼寧。 法新社
曼寧。 法新社

職業美式足球聯盟NFL四分衛曼寧（Peyton Manning）、接球員強生（Calvin Johnson）和外接員皮爾遜（Drew Pearson）等人今天進入職業美式足球名人堂

這場儀式在俄亥俄州坎頓市（Canton）的湯姆班森名人堂體育場（Tom Benson Hall of Fame Stadium）舉行。

法新社報導，曼寧是由父親阿契（Archie）介紹出場，阿契自己也曾是NFL長青明星四分衛。

曼寧曾兩度獲得NFL超級盃（Super Bowl）冠軍，他向父親致謝，形容父親是「我最愛的四分衛，我的英雄，我的典範」。

除了曼寧、皮爾遜和強生，防守後衛伍德森（Charles Woodson）、安全衛林奇（John Lynch）、進攻線衛范內卡（Alan Faneca）、教練佛羅雷斯（TomFlores）和球探能恩（Bill Nunn）也入列職業美式足球名人堂（Pro Football Hall of Fame）。

曼寧5年前告別球場時，是一連串NFL傳球紀錄保持人，他的傳奇生涯長達17個球季，5度獲得最有價值球員榮譽。

曼寧的職業生涯中，大部分時間效力於印城小馬（Indianapolis Colts），也曾待過丹佛野馬（DenverBroncos）。

他在儀式上說：「我不知道你們怎麼想，但我的比賽還沒結束。」

「（這場比賽）永遠不會結束。我會致力於確保（這場比賽的）未來，希望大家與我攜手努力。」

皮爾遜被視為1970年代最偉大的球員之一，他最為人銘記的功績，是在1975年對上明尼蘇達維京人（Minnesota Vikings）那場扣人心弦的季後賽中，接住四分衛史陶巴克（Roger Staubach）的「萬福瑪利亞長傳」（Hail Mary pass），完成致勝的接球達陣。

皮爾遜說：「重要的不是花多少時間才能走到這裡，而是如何等待。我的信念支持了這段等待。」

強生在9年生涯中接球731次、接球碼數長達1萬1619碼，還有83次接球達陣。佛羅雷斯則是曾以球員、助理教練和總教練身分奪得超級盃的第一人。

NFL 名人堂 超級盃

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