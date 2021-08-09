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網球／最棒的生日禮！「夜市球王」曾俊欣ITF未來賽奪雙冠
「夜市球王」曾俊欣昨在ITF未來賽羅馬尼亞皮特什蒂站以男單頭號種子之姿奪冠，男雙部分也和法國搭檔羅耶爾（Valentin Royer）在決賽中擊敗第一種子組合，奪得單、雙打雙料冠軍，為自己帶來最棒的19歲生日禮物。
曾俊欣於這場1日開始的比賽名列頭號種子，在最擅長的紅土場地一路過關斬將殺進決賽，面對世界排名342的第2種子阿根廷選手卡薩諾瓦（Hernan Casanova），先以6：3搶下首盤，第2盤3：6讓出，決勝盤再展現絕佳壓制力，以6：0讓對手吞貝果，睽違3年再度奪下ITF未來賽冠軍，而這也是他個人生涯第4座。
此外，男雙部分曾俊欣與法國選手羅耶爾搭檔，連闖3關晉級決賽，面對第一種子展現韌性，以4：6讓出首盤，不過進入第2盤台法組合兩度破發，以6：2扳平戰局，最終決勝搶十以10：8拿下，贏得個人生涯首座職業賽雙打冠軍。
昨天8月8日正好是曾俊欣的19歲生日，這次ITF未來賽雙料冠軍的頭銜也成為他最好的生日禮物。接下來他將繼續待在羅馬尼亞參加庫爾泰亞站的賽事，爭取職業賽事積分。
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