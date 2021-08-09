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新北：10月全運會防疫比照東奧 擬不開放觀賽

中央社 / 新北9日電
新北市預定10月16日舉辦全國運動會，市府表示防疫規劃比照東奧，原則將朝不開放民眾入場觀賽。圖為在板橋體育館舉辦的籃球資格賽。（新北市府提供） 中央社
新北市預定10月16日舉辦全國運動會，市府表示防疫規劃比照東奧，原則將朝不開放民眾入場觀賽。圖為在板橋體育館舉辦的籃球資格賽。（新北市府提供） 中央社

隨著東京奧運落幕及疫情趨緩，新北市政府積極籌劃67天後舉辦的全國運動會，市府表示，已獲23家企業贊助共襄盛舉；防疫規劃比照東奧，原則將朝不開放民眾入場觀賽。

預定10月16日舉辦的全國運動會已進入倒數67天，隨著運動選手在東奧創下佳績，全運會也獲企業相挺，新北市政府今天特別邀請大會贊助商，由新北市政府教育局長張明文頒贈感謝狀。

教育局長張明文表示，新北市睽違18年後再度承辦全運會，已獲23家企業、逾新台幣4000萬元贊助，贊助項目橫跨食品、資訊、旅宿、競賽器材、交通運輸，種類多元，希望能共同為選手打造更優質的運動舞台，延續東奧熱潮。

體育處長洪玉玲表示，為保障活動順利及選手等相關人員安全，全運會的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規劃將比照東奧模式，朝不開放民眾進場觀賽等方向進行滾動式檢討。

她表示，教練、裁判、選手、領隊與行政人員等，參賽前須持3天前快篩或核酸檢測（PCR）陰性報告、或14天前接種疫苗證明才能入場，器材與場館賽前、賽後消毒並進行參賽隊伍分流管制，場內不得飲食。

體育處表示，將於8月11日起在「110年全國運動會在新北」官方粉絲專頁發布一系列「我揪」宣傳影片，在新北奧運選手搭配下，共同揪全民為全運會暖身。

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