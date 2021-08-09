高球／美國女子業餘錦標賽不敵黑馬 侯羽薔奪亞軍創台將最佳

年僅20歲的台灣業餘高球女將侯羽薔征戰美國女子業餘錦標賽（US Women's Amateur）表現出色，可惜決賽不敵本屆大黑馬凱絲托（Jensen Castle）無緣封后，不過已成為首位在美國女子業餘錦標賽打到冠軍戰的台灣選手，創下我國最佳成績。

今年9月才滿21歲的侯羽薔目前世界排名21，本屆賽事一路過關斬將，決賽遭遇同樣20歲、世界排名248的大黑馬凱絲托，在36洞的對決中敗北，屈居亞軍。不過，他已寫下台將在美國女子業餘錦標賽的新猷，先前我國最佳成績是2017年由年僅13歲的小將吳佳晏所創下的四強。

侯羽薔在去年9月曾短暫登上世界業餘球后寶座，她自從跟著姊姊侯羽桑的腳步進入亞利桑那大學就讀後，成績一直相當穩定。這次的比賽，也由姊姊擔任桿弟，讓侯羽薔在賽場上多了一份安定感。

美國女子業餘錦標賽是全美最大的業餘賽事，過去126年來，僅有過3名亞洲冠軍，分別為日本好手服部道子、南韓選手朴祉銀和成恩貞，而拿下美國女子業餘錦標賽冠軍的球員，可直接取得明年美國公開賽的門票。因此，此賽事也被視為球員叩關職業賽場的立基石，包括前球后、韓裔紐西蘭籍的高寶璟，韓裔美籍名將姜孝林（Danielle Kang），都曾經在美國女子業餘錦標賽中拿過冠軍。