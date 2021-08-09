快訊

阿富汗兵敗如山倒！塔利班閃電戰72小時同步攻陷5省會

打完疫苗變大食怪？醫曝5種「很少人知道卻很常見」副作用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／美國女子業餘錦標賽不敵黑馬 侯羽薔奪亞軍創台將最佳

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣好手侯羽薔在美國女子業餘高球錦標賽中奪得亞軍，改寫台將最佳成績。 聯合報系資料照
台灣好手侯羽薔在美國女子業餘高球錦標賽中奪得亞軍，改寫台將最佳成績。 聯合報系資料照

年僅20歲的台灣業餘高球女將侯羽薔征戰美國女子業餘錦標賽（US Women's Amateur）表現出色，可惜決賽不敵本屆大黑馬凱絲托（Jensen Castle）無緣封后，不過已成為首位在美國女子業餘錦標賽打到冠軍戰的台灣選手，創下我國最佳成績。

今年9月才滿21歲的侯羽薔目前世界排名21，本屆賽事一路過關斬將，決賽遭遇同樣20歲、世界排名248的大黑馬凱絲托，在36洞的對決中敗北，屈居亞軍。不過，他已寫下台將在美國女子業餘錦標賽的新猷，先前我國最佳成績是2017年由年僅13歲的小將吳佳晏所創下的四強。

侯羽薔在去年9月曾短暫登上世界業餘球后寶座，她自從跟著姊姊侯羽桑的腳步進入亞利桑那大學就讀後，成績一直相當穩定。這次的比賽，也由姊姊擔任桿弟，讓侯羽薔在賽場上多了一份安定感。

美國女子業餘錦標賽是全美最大的業餘賽事，過去126年來，僅有過3名亞洲冠軍，分別為日本好手服部道子、南韓選手朴祉銀和成恩貞，而拿下美國女子業餘錦標賽冠軍的球員，可直接取得明年美國公開賽的門票。因此，此賽事也被視為球員叩關職業賽場的立基石，包括前球后、韓裔紐西蘭籍的高寶璟，韓裔美籍名將姜孝林（Danielle Kang），都曾經在美國女子業餘錦標賽中拿過冠軍。

侯羽薔 美國公開賽

延伸閱讀

高球／那個來了！女將徐薇淩尷尬打完第三輪

高球／雙姝壓軸出賽無緣獎牌 徐薇淩盡力沒遺憾

高球／捐出苗栗百萬獎金 潘政琮11月返台籌辦慈善賽

高球／代表國家奪牌 潘政琮：比PGA冠軍還棒

相關新聞

高球／美國女子業餘錦標賽不敵黑馬 侯羽薔奪亞軍創台將最佳

年僅20歲的台灣業餘高球女將侯羽薔征戰美國女子業餘錦標賽（US Women's Amateur）表現出色，可惜決賽不敵本屆大黑馬凱絲托（Jensen Castle）無緣封后，不過已成為首位在美國女子業餘錦標賽打到冠軍戰的台灣選手，創下我國最佳成績。

足球／告別21年巴塞隆納 梅西落淚：我想留卻不能

梅西在諾坎普舉行發布會，確認了自己將告別巴塞隆納。梅西發表演講時，多次情緒不能控制，傷心落淚。 梅西演講全文： 我不知道我是否能夠說話。在過去幾天裡，我想過我能說什麽，事實上，我什麽都沒說

田徑／馬拉松30人高溫棄賽 包括2012年金牌得主

日本今天不少地方飆高溫，今天舉行東奧男子馬拉松賽事的北海道札幌市同樣酷暑難耐，106名參賽選手中，包括2012年倫敦奧運...

北京冬奧預定2022年開幕 德國奧委會：可能更加嚴格

德國奧委會主席赫爾曼(Alfons Hörmann)在奧運村德國體育代表團的最後一次新聞會上表示，「根據我們得到的非官方消息，限制可能比這裡更嚴格...

高球／曾雅妮解釋年睡過頭緣由 盼2024重回奧運舞台

前高球球后曾雅妮近年來陷入低潮，但美巡賽部分賽事仍可看到她的身影，她今天在臉書有感而發地說，儘管自己球技爛，但她不放棄，...

足球／梅西傳加入大巴黎 與姆巴佩、內馬爾組三巨頭

在傳出肯定離開巴薩後，據傳梅西（Lionel Messi）很快就找到下家。根據法國足球名記者布哈夫西（Mohamed B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。