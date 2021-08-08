田徑／馬拉松30人高溫棄賽 包括2012年金牌得主

日本今天不少地方飆高溫，今天舉行東奧男子馬拉松賽事的北海道札幌市同樣酷暑難耐，106名參賽選手中，包括2012年倫敦奧運男子馬拉松金牌得主等30人被迫棄賽。

日本共同社報導，棄權跑者包括2012年倫敦奧運男子馬拉松金牌得主基普羅蒂奇（Stephen Kiprotich）等30人。相較於2016年里約奧運的155人參賽、15人棄權，這次棄權比例大幅增加。

朝日新聞報導，日本氣象廳表示，岐阜縣多治見市今天測得攝氏40.6度最高溫，是日本今年首度超過40度的地方。

日本全境今天有85地最高溫逾35度，氣象廳呼籲民眾嚴防中暑。

東奧馬拉松男子賽事今天上午在北海道札幌舉行，由於天候酷熱，106名出賽選手有30人棄賽。

男子馬拉松今天上午7時起跑時氣溫約攝氏26度、濕度約80%，跟昨天的女子馬拉松起跑時氣候條件相似，但今天開賽後不到10公里處，就已有兩名選手棄賽。

讀賣新聞報導，根據賽事轉播畫面，在26公里附近有一名巴西選手不支倒地，雖然一度站起又跑了一下，但最後還是倒下，有看似大會醫療人員隨即前往協助處理。

主辦單位擔心酷暑影響比賽，昨天將女子馬拉松賽事提前一小時到上午6時舉行；今天認為男子賽事應該不致受到天氣影響，所以沒有提前一小時。