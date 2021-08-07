北京冬奧預定2022年開幕 德國奧委會：可能更加嚴格

德國奧委會主席赫爾曼(Alfons Hörmann)在奧運村德國體育代表團的最後一次新聞會上表示，「根據我們得到的非官方消息，限制可能比這裡更嚴格。」

這位德國體育官員主要擔心的是「德國之家」。自1988年首爾奧運會起，德方每屆都設有一「德國之家」，成為運動員和合作夥伴的聚會場所。因新冠瘟疫，本屆東奧會期間「德國之家」缺失。前瞻北京，赫爾曼感覺不佳。他指出，「過去6到8個月的情況正在重演」。

北京冬奧會預定2022年2月4日開幕。

國際奧委會不願在東京就是否允許觀眾入場觀賽或隔離條件等問題表態。巴赫（Thomas Bach）主席也無意在周五（8月6日）的東京夏奧會最後一次記者會上就中國人權問題表明立場。

國際上對即將成為東道主的北京的壓力越來越大。歐盟議會新近作出決議，籲請歐盟及各成員國政府代表在維吾爾少數民族或香港、西藏或內蒙古的人權狀況未有改善的情況下回避奧運會。尤其在美國，抵制活動不斷。不過，德國奧委會主席赫爾曼對之不以為然。他指出，「此類活動從未達到過它們想要取得的成功」。他表示，重要的是，運動員們應就相關問題做好準備，「就德國奧委會整體該發出何種信號，我們應公開討論。」

戴毛像章中國運動員不會遭罰

同時， 此次奧運會上另外一個和中國有關的政治問題如今也有了解決方案。國際奧委會結束了對兩名中國金牌得主戴毛像章領獎的潛在紀律處分案。該組織發言人克勞通報說，中國體育代表團官員確認，涉事運動員已被警告，此類事件未來不會重演。

在本周一場地自行車女子團體競速賽領獎儀式上，中國運動員鮑珊菊和鐘天使佩戴共產主義中國締造者毛澤東像章領獎。這一做法對奧林匹克憲章第50條的適用範圍帶來挑戰，依據該條款，禁止在東京奧運會領獎台上出現任何政治宣示。2022年北京冬奧會亦將適用該條款。

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