快訊

高雄斷橋孤島待援 公總：拚2周內完成便道

趁豪雨間暫歇到大肚溪出海口巡竹筏 民眾竟見無頭屍

高球／曾雅妮解釋年睡過頭緣由 盼2024重回奧運舞台

中央社 / 台北7日電
前高球球后曾雅妮近年來陷入低潮，但美巡賽部分賽事仍可看到她的身影，她今天在臉書有感而發地說，儘管自己球技爛，但她不放棄，她日前也期許自己，2024年能站上奧運的舞台。 聯合報系資料照片
前高球球后曾雅妮近年來陷入低潮，但美巡賽部分賽事仍可看到她的身影，她今天在臉書有感而發地說，儘管自己球技爛，但她不放棄，她日前也期許自己，2024年能站上奧運的舞台。 聯合報系資料照片

前高球球后曾雅妮近年來陷入低潮，但美巡賽部分賽事仍可看到她的身影，她今天在臉書有感而發地說，儘管自己球技爛，但她不放棄，她日前也期許自己，2024年能站上奧運的舞台。

現年32歲的曾雅妮，曾高居世界球后的寶座，2012年在起亞菁英賽勇奪美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）生涯第15冠，累計球后在位週數109週，直到2013年3月中旬才讓出球后寶座。

曾雅妮2013年3月下旬起亞菁英賽因疏忽手機沒有充電，導致鬧鐘沒有響，因此睡過頭而退賽，而無緣衛冕，後來透過聲明表達歉意，今天再度對外界說聲抱歉，認為自己做了不好的榜樣，也讓大家擔心。

曾雅妮近年來回台灣發現，很多人對她的印象停留在「去夜店，所以比賽睡過頭，跟藝人玩在一起去夜店喝酒」，她透過臉書解釋，有去過夜店，偶爾跟朋友家人聚餐也會喝一點酒，但去過夜店的次數少之又少，賽季中更是絕對不可能，她強調，對自己要求嚴格，以身作則，這點只要認識她的人都知道。

未在當下解釋，曾雅妮強調，覺得沒有做的事情不需要去多說什麼，「我想要用成績去證明自己」。

「只是8年了，成績還是沒有起色。」曾雅妮透露，或許曾經想過放棄，但不是因為不愛了，而是找不到打球的初衷，「那個很開心自在打球的我不見了」。

不過，曾雅妮告訴自己，只要太陽升起，就必須拿起球桿勇敢地往前走，她努力地在找尋方法，付出的訓練也比過往的多，不知道是夢想還是目標，「我只知道我真的很想把球打好」。

「這幾年發生很多事，也經歷了很多，而我的球技也真是有夠爛。」即使陷入低潮，曾雅妮強調，她沒有放棄，她真的很喜歡打球，即使它讓我又愛又恨，還是會一直努力堅持的前進。

東京奧運期間，曾雅妮持續關注台灣選手的表現，特別是年僅19歲桌球選手林昀儒首闖奧運舞台，就締造佳績，也激勵了她，「希望2024年我也能站上奧運的舞台」，並向林昀儒喊話，「小林同學等我」。

曾雅妮 林昀儒 高爾夫

延伸閱讀

桌球／曾與小林同學切磋！ 老外桌球主播超愛林昀儒

小林同學不淡定模樣曝 奪冠被要求「1指令」秒驚嚇倒退

奪牌抱抱被拒 鄭怡靜摸摸弟弟林昀儒的頭

高球／前球后曾雅妮「盼2024站上奧運」：小林同學等我

相關新聞

曾搶下2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光

中國前體操國手張尚武，曾在2001年世大運中搶下2面金牌，2005年因為雙腳跟腱斷裂退役，結束體育生涯，現在只能靠著街頭賣藝維生，近來在地鐵賣藝和車廂內乞討畫面在微博瘋傳，讓人不勝唏噓。

高球／曾雅妮解釋年睡過頭緣由 盼2024重回奧運舞台

前高球球后曾雅妮近年來陷入低潮，但美巡賽部分賽事仍可看到她的身影，她今天在臉書有感而發地說，儘管自己球技爛，但她不放棄，...

足球／梅西傳加入大巴黎 與姆巴佩、內馬爾組三巨頭

在傳出肯定離開巴薩後，據傳梅西（Lionel Messi）很快就找到下家。根據法國足球名記者布哈夫西（Mohamed B...

足球／梅西迫於無奈離開巴薩 傳轉戰法甲加入PSG

法國體育媒體「團隊報」（L'Equipe）今天報導，巴塞隆納在西甲的薪資上限規定下，被迫放棄阿根廷籍頭號球星梅西，並稱梅...

六都電競爭霸戰台中區決賽開打 2遊戲各自激戰冠軍隊伍

全台最大城市電競賽事「2021六都電競爭霸戰」總獎金高達320萬元，《英雄聯盟：激鬥峽谷》及《特戰英豪》台中區賽事8月2...

足球／英超14日隆重開幕 LIVENow推豪門通行證

2021-22英格蘭超級足球聯賽14日將開幕，首場開幕戰將在凌晨2點55分，由首次升上英超的布蘭特福德主場迎戰豪門球隊兵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。