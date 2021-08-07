高球／曾雅妮解釋年睡過頭緣由 盼2024重回奧運舞台

前高球球后曾雅妮近年來陷入低潮，但美巡賽部分賽事仍可看到她的身影，她今天在臉書有感而發地說，儘管自己球技爛，但她不放棄，她日前也期許自己，2024年能站上奧運的舞台。

現年32歲的曾雅妮，曾高居世界球后的寶座，2012年在起亞菁英賽勇奪美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）生涯第15冠，累計球后在位週數109週，直到2013年3月中旬才讓出球后寶座。

曾雅妮2013年3月下旬起亞菁英賽因疏忽手機沒有充電，導致鬧鐘沒有響，因此睡過頭而退賽，而無緣衛冕，後來透過聲明表達歉意，今天再度對外界說聲抱歉，認為自己做了不好的榜樣，也讓大家擔心。

曾雅妮近年來回台灣發現，很多人對她的印象停留在「去夜店，所以比賽睡過頭，跟藝人玩在一起去夜店喝酒」，她透過臉書解釋，有去過夜店，偶爾跟朋友家人聚餐也會喝一點酒，但去過夜店的次數少之又少，賽季中更是絕對不可能，她強調，對自己要求嚴格，以身作則，這點只要認識她的人都知道。

未在當下解釋，曾雅妮強調，覺得沒有做的事情不需要去多說什麼，「我想要用成績去證明自己」。

「只是8年了，成績還是沒有起色。」曾雅妮透露，或許曾經想過放棄，但不是因為不愛了，而是找不到打球的初衷，「那個很開心自在打球的我不見了」。

不過，曾雅妮告訴自己，只要太陽升起，就必須拿起球桿勇敢地往前走，她努力地在找尋方法，付出的訓練也比過往的多，不知道是夢想還是目標，「我只知道我真的很想把球打好」。

「這幾年發生很多事，也經歷了很多，而我的球技也真是有夠爛。」即使陷入低潮，曾雅妮強調，她沒有放棄，她真的很喜歡打球，即使它讓我又愛又恨，還是會一直努力堅持的前進。

東京奧運期間，曾雅妮持續關注台灣選手的表現，特別是年僅19歲桌球選手林昀儒首闖奧運舞台，就締造佳績，也激勵了她，「希望2024年我也能站上奧運的舞台」，並向林昀儒喊話，「小林同學等我」。