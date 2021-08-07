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六都電競爭霸戰台中區決賽開打 2遊戲各自激戰冠軍隊伍

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
全台最大城市電競賽事「2021六都電競爭霸戰」總獎金高達320萬元，《英雄聯盟：激鬥峽谷》及《特戰英豪》台中區賽事8月2日熱血開戰，高達55隊競技。圖／台中市運動局提供
全台最大城市電競賽事「2021六都電競爭霸戰」總獎金高達320萬元，《英雄聯盟：激鬥峽谷》及《特戰英豪》台中區賽事8月2日熱血開戰，高達55隊競技。圖／台中市運動局提供

全台最大城市電競賽事「2021六都電競爭霸戰」總獎金高達320萬元，《英雄聯盟：激鬥峽谷》及《特戰英豪》台中區賽事8月2日熱血開戰，高達55隊競技。

今天將進行台中區線上決賽，最終兩遊戲將各誕生一支台中區冠軍戰隊，台中市運動局邀請民眾上網觀戰，為選手加油打氣。

運動局長李昱叡表示，「六都電競爭霸戰」2017年辦理至今已邁入第5屆，是目前全國最大業餘電競賽平台，參賽玩家們將經歷「六都預選賽」、「小組賽」、「總決賽」的三階段試煉，總決賽冠、亞軍最高分別可獲100萬元及20萬元獎金。

今年《英雄聯盟：激鬥峽谷》台中區報名隊伍共28隊，《特戰英豪》則有27隊，各路好手共同競逐台中區最高榮耀。

運動局說，今年因疫情考量改為線上賽事，八強賽起進行線上賽事直播（twitch線上直播平台：https://www.twitch.tv/upmedia_live） ，讓民眾與電競高手們共同享受快節奏、刺激的電競盛會。

台中區線上決賽2支冠軍戰隊，不僅可奪得10萬元及5萬元獎金，更將披上台中代表隊戰袍參加六都小組賽，全力爭取六都總決賽門票，歡迎市民朋友一起關注賽事，為台中選手加油打氣。

2021六都電競爭霸戰官網：https://game.upmedia.mg/index.php可觀戰。

運動局長李昱叡指出，市府積極支持台中電競運動發展，市長盧秀燕上任後陸續舉辦「六都電競爭霸戰」、「WirHouse 2020電競社群全國派對」、「台中市市長盃英雄聯盟錦標賽」及「台中電競嘉年華」活動。

台中市今年將持續結合中部地區學校、業界等電競資源，11月還有「2021台中電競嘉年華」以實際行動推廣電競運動，逐步奠基台中電競運動發展。

今天將進行台中區線上決賽，最終兩遊戲將各誕生一支台中區冠軍戰隊，台中市運動局邀請民眾上網觀戰，為選手加油打氣。圖／台中市運動局提供
今天將進行台中區線上決賽，最終兩遊戲將各誕生一支台中區冠軍戰隊，台中市運動局邀請民眾上網觀戰，為選手加油打氣。圖／台中市運動局提供

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