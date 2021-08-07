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高球／雙姝壓軸出賽無緣獎牌 徐薇淩盡力沒遺憾
東京奧運女子高球最終輪賽事今天登場，中華代表隊雙姝李旻和徐薇淩前後組出發，先出發的李旻抓2鳥、吞3柏忌，以282（-2）桿結束比賽，徐薇淩繳出5鳥、0柏忌的完美表現，以275（-9）桿完成奧運初體驗，從出發前的並列20名推進到並列15名。
兩名台將結束比賽時，還有組別沒有完賽，李旻的並列34、徐薇淩的並列15名還可能變動。
李旻今天前8洞都「保帕」，第9洞吞下柏忌，後9洞則是柏忌、博蒂各2，連兩輪都繳出72（+1）桿讓她坦言有點悶，「天氣有影響一點，真的滿熱的，中暑一直沒辦法解決，還是嘗試盡量發揮最好的狀態。」她前兩輪後曬到腦袋有些昏沉，昨天刮痧後狀況有好一些，但成績不如預期，她說：「高爾夫就這樣，人家打好，你也不能停在這邊，就是要繼續努力。」
和李旻高中、大學都同窗的徐薇淩，今天抓下5隻小鳥且沒任何柏忌，儘管沒能擠進前8名，甚至站上頒獎台，她認為至少今天打出不錯內容，是奧運初體驗的不錯句點。
「滿開心的，沒柏忌，前三天柏忌有點多。」徐薇淩分享說，昨天媽媽還有傳簡訊來，「她傳簡訊給我說『妳還蠻有實力的啊，柯達抓15博蒂，妳11個，但她3個柏忌，妳十幾個，所以妳荸薺減少就更好了。」
受媽媽鼓舞，徐薇淩自評今天表現比前三輪提升不少，雖錯過第14洞的老鷹推桿，第17洞也錯失博蒂機會，整體成績仍算滿意，她笑說：「可以讓自己睡個好覺，昨天有點懊惱心情不好，今天有做到我該做的，盡全力去衝，雖然真的很想得牌，但沒得也不會覺得很懊惱。」
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