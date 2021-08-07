快訊

高鐵苗栗路段邊坡落石畫面曝光 目前單線雙向限速運轉

CBA／林書豪飛抵上海確診新冠肺炎 曾在美國注射疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／雙姝壓軸出賽無緣獎牌 徐薇淩盡力沒遺憾

聯合報 / 特派記者曾思儒／東京即時報導
徐薇淩最後一輪繳出5鳥、0柏忌的完美表現，以275（-9）桿完成奧運初體驗。 路透社
徐薇淩最後一輪繳出5鳥、0柏忌的完美表現，以275（-9）桿完成奧運初體驗。 路透社

東京奧運女子高球最終輪賽事今天登場，中華代表隊雙姝李旻徐薇淩前後組出發，先出發的李旻抓2鳥、吞3柏忌，以282（-2）桿結束比賽，徐薇淩繳出5鳥、0柏忌的完美表現，以275（-9）桿完成奧運初體驗，從出發前的並列20名推進到並列15名。

兩名台將結束比賽時，還有組別沒有完賽，李旻的並列34、徐薇淩的並列15名還可能變動。

李旻最後一輪抓2鳥、吞3柏忌，以282（-2）桿結束比賽。 法新社
李旻最後一輪抓2鳥、吞3柏忌，以282（-2）桿結束比賽。 法新社

李旻今天前8洞都「保帕」，第9洞吞下柏忌，後9洞則是柏忌、博蒂各2，連兩輪都繳出72（+1）桿讓她坦言有點悶，「天氣有影響一點，真的滿熱的，中暑一直沒辦法解決，還是嘗試盡量發揮最好的狀態。」她前兩輪後曬到腦袋有些昏沉，昨天刮痧後狀況有好一些，但成績不如預期，她說：「高爾夫就這樣，人家打好，你也不能停在這邊，就是要繼續努力。」

和李旻高中、大學都同窗的徐薇淩，今天抓下5隻小鳥且沒任何柏忌，儘管沒能擠進前8名，甚至站上頒獎台，她認為至少今天打出不錯內容，是奧運初體驗的不錯句點。

「滿開心的，沒柏忌，前三天柏忌有點多。」徐薇淩分享說，昨天媽媽還有傳簡訊來，「她傳簡訊給我說『妳還蠻有實力的啊，柯達抓15博蒂，妳11個，但她3個柏忌，妳十幾個，所以妳荸薺減少就更好了。」

受媽媽鼓舞，徐薇淩自評今天表現比前三輪提升不少，雖錯過第14洞的老鷹推桿，第17洞也錯失博蒂機會，整體成績仍算滿意，她笑說：「可以讓自己睡個好覺，昨天有點懊惱心情不好，今天有做到我該做的，盡全力去衝，雖然真的很想得牌，但沒得也不會覺得很懊惱。」

徐薇淩 李旻 高爾夫

延伸閱讀

東奧奪12面獎牌創紀錄 蔡英文：國訓中心功不可沒

6日中華隊總結／空手道型無緣晉級 維持2金4銀6銅

高球／最終輪透早出發 徐薇淩、李旻吃好料轉運

高球／那個來了！女將徐薇淩尷尬打完第三輪

相關新聞

曾搶下2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光

中國前體操國手張尚武，曾在2001年世大運中搶下2面金牌，2005年因為雙腳跟腱斷裂退役，結束體育生涯，現在只能靠著街頭賣藝維生，近來在地鐵賣藝和車廂內乞討畫面在微博瘋傳，讓人不勝唏噓。

高球／雙姝壓軸出賽 徐薇淩盡力沒遺憾

東京奧運女子高球最終輪賽事今天登場，中華代表隊雙姝李旻和徐薇淩前後組出發，先出發的李旻抓2鳥、吞3柏忌，以282（-2）...

足球／英超14日隆重開幕 LIVENow推豪門通行證

2021-22英格蘭超級足球聯賽14日將開幕，首場開幕戰將在凌晨2點55分，由首次升上英超的布蘭特福德主場迎戰豪門球隊兵...

金門少了一面獎牌？李洋居檢閉關中無法參加全運會

110年全國運動會即將於10月16至21日在新北市登場，從8月3日至20日期間分別舉行羽球、籃球、網球的資格賽，勇奪東京...

北京冬奧倒數6個月 IOC鬆口：可能也要「無觀眾」

日本東京奧運先前受疫情影響延期，最後採取無觀眾方式舉行，史無前例。然而，彭博社報導，國際奧委會（IOC）執行長杜比接受彭...

足球／西甲設限作梗 梅西確定離開巴薩

足球豪門巴薩宣布，由於與西甲聯賽支出規則相關的「財務和結構性障礙」，與足球巨星梅西（Lionel Messi）的新合約談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。