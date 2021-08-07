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足球／梅西迫於無奈離開巴薩 傳轉戰法甲加入PSG

中央社 / 巴塞隆納6日綜合外電報導
巴塞隆納在西甲的薪資上限規定下，被迫放棄阿根廷籍頭號球星梅西，並稱梅西將因此加入法甲巴黎聖傑曼（PSG）。 路透社
巴塞隆納在西甲的薪資上限規定下，被迫放棄阿根廷籍頭號球星梅西，並稱梅西將因此加入法甲巴黎聖傑曼（PSG）。 路透社

法國體育媒體「團隊報」（L'Equipe）今天報導，巴塞隆納西甲的薪資上限規定下，被迫放棄阿根廷籍頭號球星梅西，並稱梅西將因此加入法甲巴黎聖傑曼（PSG）。

法國甲級足球聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼的教頭波切提諾（Mauricio Pochettino）今天稍早表示，梅西（Lionel Messi）是他們評估延攬的人選。

梅西7月1日起正式成為自由球員，若轉會到巴黎聖傑曼，將與前巴塞隆納（FC Barcelona, 簡稱巴薩）的隊友內馬爾（Neymar）重逢。

34歲的梅西原本預料會和巴薩簽下為期5年的新約，其中的內容包括減薪50%。儘管雙方達成了續約的共識，但巴薩昨天還是因為財務和結構性的續約障礙，不得不讓這位6座金球獎（Ballon d'Or）得主離開。

路透社報導，巴薩主席拉波塔（Joan Laporta）今天表示，在西班牙甲級足球聯賽（La Liga）嚴格的薪資規定下，梅西的高薪可能會危及球隊的未來，球團迫於無奈，只能讓梅西離開。

梅西去年8月曾試圖離開巴薩，他在與當時的主席巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）關係破裂後，正式提出離隊的要求，但拉波塔接任主席後，成功說服梅西留下。

梅西13歲時加入巴薩的青訓系統，生涯至今都在巴薩度過。他自2004年以17歲之齡正式為球隊效力以來，在一共778場的出賽中，攻進了672球。

巴黎聖傑曼在休季期間一直很忙，已聘來義大利甲級足球聯賽（Serie A）勁旅AC米蘭（AC Milan）門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）、西甲豪門皇家馬德里（Real Madrid）的拉莫斯（Sergio Ramos）、英格蘭超級聯賽 （Premier League）利物浦（Liverpool）的維納杜姆（Georginio Wijnaldum），簽下這些球員都不需要轉會費；並從義甲國際米蘭（Inter Milan）那裡簽下哈基米（ Achraf Hakimi）。

他們今天都將展開在法甲的新賽季。

梅西 巴塞隆納 西甲

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