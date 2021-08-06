足球／英超14日隆重開幕 LIVENow推豪門通行證

2021-22英格蘭超級足球聯賽14日將開幕，首場開幕戰將在凌晨2點55分，由首次升上英超的布蘭特福德主場迎戰豪門球隊兵工廠，ELEVEN體育家族將帶來全台最豐富的轉播服務，旗下超狂影音平台LIVENow也將推出「英超豪門通行證」。

LIVENow「英超豪門通行證」提供6支豪門球隊曼聯、曼城、利物浦、切爾西、熱刺、兵工廠的頂尖對決還有豐富的精選場次，超過百場的獨家現場直播，整季只要899元，單場比賽選購則為66元，「Watch Together」讓球迷可以同時邀請三位付費朋友一起在線聊天，凌晨無法追球賽，還提供三天回放的功能。

本賽季首輪比賽將上演「玫瑰戰爭」，「紅魔」曼聯開幕戰要迎接「青年禁衛軍」利茲聯，這支跟台灣最有淵源的英超足球俱樂部，是ELEVEN體育家族的球隊，上個賽季暌違16年重返英超以第9名作收，下半季接連平手切爾西、利物浦、曼聯，並且對曼城跟熱刺拿勝，讓各大豪門聞風喪膽，首戰作客宿敵曼聯，最火爆的德比將點燃。

首場豪門對決由熱刺在主場交手衛冕軍曼城，藍月亮日前宣布簽下格雷利許（Jack Grealish），在歐國盃表現亮眼的他以1億英鎊轉會費打破英格蘭球員的紀錄，這位阿斯頓維拉前隊長也是率領球隊晉升英超的大功臣，曼城尋求連霸的野心可見一斑。

而連兩個賽季都無法踢進歐冠的熱刺，新球季找來狼隊主帥努諾（Nuno）執掌兵符，希望可以為球隊帶來新氣象，在英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）高喊「賣我」目前不參與球隊練習之際，熱刺不只要積極處理雙方合約，並且在轉會窗口結束前簽下適合的球星重建球隊。