高球／最終輪透早出發 徐薇淩、李旻吃好料轉運

我國高球女將徐薇淩和李旻成中華代表團最後「奪牌希望」，兩位高中、大學同窗今天第三輪不如前兩輪，笑說晚上要好好「食補」，為明天一大早的第四輪賽事努力。

東奧女子高球賽事受天氣炎熱和颱風逼近影響，大會一度考慮將四輪、72洞賽事縮減成三輪、54洞，最終維持同樣四輪，但將原本出發時間往前挪一小時，今天第一組是東京時間早上7點半開球，明天最終輪提前到6點半，三輪打完暫列20名的徐薇淩當地時間6點54分出發，暫排25名的李旻6點42分就出發。

今天只抓下1鳥另吞下2柏忌的李旻，三輪打完以210（-7）桿暫居25名；她提到今天天氣一如前兩天炎熱，專注力有些下降，明天不會做特別調整，重點是好好休息，提升專注力面對最後18洞。

兩名女將都受先登場的男子組台將代表潘政琮大逆轉奪銅牌激勵，知道小潘首輪打完吃鰻魚飯為自已「轉運」，李旻昨天也如法炮製，只是鰻魚飯威力沒發威，讓她開玩笑說要改吃豬排丼。

徐薇淩今天打完以209（-4）桿排第20名，她透露想犒賞曬了三天的自己一杯「奶茶」，外加可能仿效潘政琮來頓鰻魚飯，希望補足體力後明天最終輪放開打，盡力發揮。

三輪打完的領先者仍是美國柯達姊妹中的妹妹妮莉（Nelly Korda），她以198（-15）桿領先群雌，印度艾肖克（Aditi Ashok）以3桿差距緊追，地主好手稻見萌寧和韓裔紐西蘭籍好手高寶璟等4名女將同以203（-10）桿並列第3名。 李旻開球。圖／體育署提供

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