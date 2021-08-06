金門少了一面獎牌？李洋居檢閉關中無法參加全運會

110年全國運動會即將於10月16至21日在新北市登場，從8月3日至20日期間分別舉行羽球、籃球、網球的資格賽，勇奪東京奧運男子雙打金牌的李洋原本此次將代表金門參賽，但因李洋近期才剛返國，目前還在居家檢疫中，已確定無法代表金門出賽，讓金門還沒參賽，就注定少了一面獎牌。

金門縣教育處表示，全國運動會的羽球項目資格賽，已於8月3日開打，因為李洋剛代表國家參加2020東京奧運於8月5日載譽歸國，目前正在進行14天的居家檢疫中，已確定無法代表金門出賽，讓不少人覺得惋惜。

有民眾就認為，以李洋現在的狀態，若能代表金門出賽，應該可以輕鬆拿到前三名，這次礙於防疫規定，實在可惜，也讓金門還沒出賽，就確定少了一面獎牌，但獲得東京奧運男子羽球雙打金牌，也是台灣奧運史上首面球類金牌，還是值得喝采!

據了解，李洋過往就曾代表金門縣多次參賽，但都因為有事未能出賽，例如他在108年及110年全國運動會皆有報名參賽，與胞妹李芷蓁報名混雙賽事，但108年因與世界公開賽賽程衝突，因此後續未有參賽；而110年則因全國資格賽於8月3日開始，李洋於完成奧運賽事返台後，還需完成相關檢疫程序，無法參與資格賽。

而去年9月，李洋與妹妹李芷蓁一同參加第8屆離島運時，則是勇冠三縣，順利獲得冠軍。

據縣府公布的消息指出，經金門縣選訓委員會決議通過第一階段球類資格賽項目計有:羽球由(李洋、李芷蓁)、網球(蕬菈•琺菈、李珮琪、高佩絹)、籃球(羅鈺群、朱億宗、陳靖寰、李秉鴻、陳文宏、許佑瑋、黃耀漢)等3個項目12位選手代表本縣出征，但現在羽球已經確定缺席，只剩2參賽項目。

籃球項目資格賽，於8月5日至8月10日於板橋體育館舉行，目前金門縣籃球代表隊於8月5日對上連江縣以119比71首戰得勝，8月6日、8月7日、8月8日將分別與南投縣、高雄市、苗栗縣對戰，爭取入圍全國運決賽資格，請旅台鄉親多為縣籍運動好手加油打氣，期盼他們能順利挺進會內賽。