足球／西甲拒給特例 巴薩終究留不住梅西

西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納宣布，基於「財務與結構障礙」，無緣留住阿根廷超級球星梅西。巴薩表示西甲拒開特例，迫使球隊與梅西儘管都竭盡努力，仍無法取得圓滿結局。

● 去年拋離隊震撼彈 今年終究分手

英國廣播公司（BBC）報導，梅西一年前書面傳真給巴塞隆納（FC Barcelona，簡稱巴薩）高層，表明希望執行合約裡一項條款，以便去年夏天時能離隊，為足壇拋下震撼彈；不過幾天後梅西又表示會留在巴薩，並承認沒有一支球隊能支付他離隊條款所需的7億歐元（約新台幣231億元），巴薩堅持須走這項條款才放人。

34歲的梅西（Lionel Messi）在7月1日與巴薩的合約到期後已是自由球員，他7月中時同意降薪和球隊續約，但仍須取決巴薩拋售其他選手以支付梅西的薪水。

巴薩先前表示，梅西本準備好今天與球隊簽新約，繼續在效力21年的老東家打拚，無奈事與願違；巴薩把簽不成梅西的原因歸咎於西甲（La Liga）。梅西與巴薩達成協議，續留到2026年，但西甲方面表示，巴薩在登錄梅西與其他新加盟球員前，必須先縮減球隊薪資。

● 球隊瘦身梅西主動降薪 仍難達成留人

此前有消息指出，巴薩曾希望西甲能給梅西開一個特例，讓球隊能吸納他的超級合約，然而被西甲拒絕，使得雙方要續約就只能朝降薪或縮減球隊薪資著手。儘管巴薩裁掉一些球員，梅西甚至願意薪資砍半，最終還是無法完成目標。

巴塞隆納隊在今天的聲明中說：「儘管球隊和梅西已達成協議，且雙方都顯有意於今天簽署新合約，但因財務和結構性的障礙（西甲相關規定）而作罷。雙方都為選手無法達成心願、球隊無法留人深感遺憾。」

梅西生涯為巴薩踢進672球成為隊史頭號得分手，為巴薩贏得10座西甲冠軍、4座歐冠冠軍、7座西班牙國王盃冠軍，自己還創紀錄地6度榮膺歐洲年度最佳足球員的金球獎（Ballon d'Or）。

● 今夏搶人大戰

梅西與球團前主席巴托梅烏（Josep MariaBartomeu）關係破裂後，去年8月曾試圖離隊，但球團繼任主席拉波塔（Joan Laporta）說服梅西留下。

留住梅西始終是拉波塔今夏的優先要務，但巴薩想留住堪稱史上最偉大球星之一的梅西，卻因球隊財務問題而困難重重，就連今年稍早的球團主席改選，都是在巴薩瀕臨破產的背景下舉行。

如今巴薩留不住人，梅西已成全球足壇最炙手可熱的選手。他不是轉戰法甲巴黎聖傑曼就是英超曼城的傳聞已久，若真到曼城，就能與過去執教過巴薩的瓜迪歐拉（Pep Guardiola）再續前緣。先前梅西考慮過的美國職業足球大聯盟（MLS）也是選項之一。