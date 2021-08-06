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被赤字放逐的GOAT？球王梅西「21年足球分手」震撼彈

足球／梅西結束巴薩生涯成震撼彈 各方展開搶人大戰

中央社 / 布宜諾斯艾利斯5日綜合外電報導
巴薩今天宣布巨星梅西將離開球隊，阿根廷媒體形容這是對全球拋出「震撼彈」，料將開啟一場搶人大戰。 路透社
巴薩今天宣布巨星梅西將離開球隊，阿根廷媒體形容這是對全球拋出「震撼彈」，料將開啟一場搶人大戰。 路透社

西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納（FC Barcelona，簡稱巴薩）今天宣布巨星梅西將離開球隊，阿根廷媒體形容這是對全球拋出「震撼彈」，料將開啟一場搶人大戰。

社群媒體推特（Twitter）開始流行「歡迎李奧（梅西暱稱）」（Welcome Leo）主題標籤，還有梅西（Lionel Messi）身穿阿根廷各大球隊球衣圖。

不到一個月前，34歲的梅西才剛帶領阿根廷終結28年國際大賽冠軍荒，成功在美洲盃（Copa America）以1比0戰勝宿敵巴西奪冠。如今這位6座金球獎得主再度成為焦點，巴塞隆納隊宣布梅西將與球隊結束18年合作關係，不會簽新合約。

梅西13歲就加入巴塞隆納的青訓系統，2004年以17歲之齡正式為球隊效力，共計為巴塞隆納踢了778場，攻進672球。他率隊奪下10次西班牙甲級足球聯賽（LaLiga）冠軍、4次歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍、7次國王盃（Copa del Rey）冠軍等。

梅西原本上月已同意與巴塞隆納簽下新約，續留到2026年，且為了符合西甲薪資上限規範，他也願意薪資減半。未料球隊今天表示，因為財務和結構性的續約障礙，梅西仍將離開。

法新社報導，阿根廷體育報「奧萊報」（Ole）寫說：「這是一個獨一無二、無疑是無與倫比的傳奇結局。」奧萊報還在推文中表示：「世界足壇最美故事篇章之一即將落幕，我們從未想過的這一天終於到來。」

「國家報」（La Nacion）則指這是「出人意料的轉折」，是「震驚全球足壇的震撼彈」。

電視頻道TyCSports推文說，這則消息「令人難以置信」，還稱這是「足球史上一個時代的結束」。

就在足壇開始揣測梅西會落腳哪個豪門球隊，阿根廷各球隊似乎也懷著「有夢最美」的心情，希望能延攬到這位大咖球星，不過考量到財務現實，梅西若真的回到祖國球隊，不啻是更大震撼彈。

阿根廷「號角報」（Clarin）推想，法甲巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）最有可能獲得青睞，因為巴黎聖傑曼的卡達老闆多年來一直向梅西招手，加上梅西放眼明年在卡達舉行的世界盃，因此可能會繼續待在歐洲球隊。

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