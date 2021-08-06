財務與結構障礙卡關 梅西將離開西甲巴塞隆納隊
西班牙甲級足球聯賽（La Liga）勁旅巴塞隆納隊（FC Barcelona）今天表示，球隊雖已與阿根廷籍球星梅西就新約達成協議，但因為財務和結構性的續約障礙，梅西仍將離開。
根據球隊聲明：「儘管巴塞隆納隊和梅西（Lionel Messi）已達成協議，且雙方明顯有意於今天簽署新合約，但因為財務和結構性的障礙（西甲規定）而無法做到。」
「基於現況，梅西不會留在巴塞隆納隊。雙方深感遺憾終究無法實現球員和球隊的希望。」
「巴塞隆納隊全心感激這位球員對於提高球隊地位的貢獻，並祝福他未來在私人生活和職業生涯方面一切順利。」
梅西的合約6月底到期後，即可自由與其他球隊協商轉會事宜，但巴塞隆納隊始終堅稱梅西希望留在隊上，據報34歲的梅西將簽署續留5年的新合約。
梅西與前球團主席巴托梅烏（Josep MariaBartomeu）關係破裂後，2020年8月曾試圖離開巴塞隆納，並提出正式要求，但繼任的主席拉波塔（JoanLaporta）說服梅西留下來。
梅西13歲就加入巴塞隆納青年隊，進球和上場次數居隊史之冠，在所有比賽共計為巴塞隆納隊踢了778場、進球672個。
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