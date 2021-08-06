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圖表／中華隊6日焦點 最後一位出賽王翌達挑戰空手道「型」獎牌

中央社 / 東京5日電
圖取自教育部臉書
圖取自教育部臉書

東京奧運女子高爾夫歷經前2回合暖身，戰事也進入白熱化，台灣雙姝徐薇淩與李旻今天將全力縮小與領先榜的差距，而男子空手道型好手王翌達，今天也將亮相挑戰獎牌。

東京奧運女子高爾夫項目，女將們連續2天頂著炎熱高溫出賽，徐薇淩昨天打下5鳥，另有3個柏忌，李旻也有4鳥、2柏忌，兩人雙雙繳出低於標準2桿的69桿，連續2天都「同燈同分」，目前都以低於標準4桿的138桿、排名並列11。

目前奧運女子高爾夫領先排頭是美國女將納莉．柯達（Nelly Korda），她以低於標準13桿的129桿獨走，而另有3人以低於標準9桿的133桿並列第2。

徐薇淩與李旻若要搶牌，首要之務就是得縮小與領先榜之間的差距，而前2天的比賽，徐薇淩開球上球道率僅有50%，她也表示，接下來策略，就是要先把球開準，「才會給自己比較多的抓鳥機會。」

台灣雙姝和排名並列第2的領先組，目前還有至少5桿的差距，徐薇淩也承認，接下來的打法會更積極進攻，才有機會縮小差距。

至於2018雅加達—巨港亞運男子空手道「型」銀牌得主王翌達，今天也將接力出賽，今年6月他才在法國舉辦的奧運空手道世界資格賽，以第2名之姿取得東京奧運入場券、近況極佳。

在取得奧運門票後，王翌達曾透露，奧運不光是他夢想中的殿堂，他的目標是能站上頒獎台，今天他將踏上這最後的舞台，全力爭取奧運獎牌。

高爾夫 徐薇淩 王翌達

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