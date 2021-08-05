黃偉哲擔任美食快遞 送台南味伴手禮慰勞方莞靈

台南舉重好手方莞靈參加2020東京奧運會舉重女子組49公斤級勇奪第4名，目前已返台在台北防疫旅館，她收到台南市長黃偉哲寄送的台南伴手禮盒，立即在IG放上照片。黃偉哲說，為了讓參加東奧的選手在隔離期間能有溫暖關懷，他特別寄了台南家鄉味給台南選手方莞靈、陳柏任，表達台南鄉親對他們最大的支持，同時台南市政府也會做選手的後盾，讓台南運動產業更完備、更長遠。

伴手禮內容包括名坂奇夏威夷豆塔、名坂奇巧克力餅乾、連得堂煎餅、黑橋牌豬肉乾、鳳梨果乾、所長茶葉蛋等小點心及帆布包，更附上黃偉哲親筆簽名祝賀小卡，感謝選手勇闖奧運舞台，帶來精彩比賽，讓他們在回國第一時間就能吃到家鄉味。

南市府表示，台南一直都重視運動選手培育，也在國內大型賽事中提供堅強的後盾協助選手獲得佳績，今年全國中等學校運動會中，台南市獲得101面獎牌，是台南縣市合併以來獲得獎牌數量最多的一次，其中10個項目都打破大會紀錄，為全國最多的縣市。

另外，對全中運選手規畫健康照顧，包含運動科學的檢測及運動傷害的防護，透過平日巡迴檢測以及賽事期間隨隊防護員全程照顧選手，這是南部唯一由市府編列預算進行的計畫。同時，市府每年挹注3千萬元培訓基層選手，全中運菁英學校每年加碼150萬；提升全中運選手參賽補助、住宿費、交通費。獲得獎牌的選手退役後可轉職專任教練或其他市府約聘僱人員。

市府表示，目前已獲得前瞻2期核定1億7千萬元做為場館整修經費，進行場館升級，將持續充實各項軟硬體設施，努力營造更好的運動選手發展環境，落實運動項目在台南的根基與發展。