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全運會零預算辦電競賽？ 新北體育處：節省公帑

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
黃俊哲質疑零預算要怎麼辦比賽，新北市體育處表示電競產業成熟，可公司合作完成比賽，節省公帑。記者／張睿廷攝影
黃俊哲質疑零預算要怎麼辦比賽，新北市體育處表示電競產業成熟，可公司合作完成比賽，節省公帑。記者／張睿廷攝影

雙北10月將舉辦全運會，電競賽事則是首次辦理，但民代認為這次賽事有諸多問題。新北市議員黃俊哲在議會批評，新北市體育處在此次賽事竟要用零預算來招標，且裁判長還找了一個廠商員工來擔任，質疑能辦出什麼好比賽。市長侯友指出，市府會全力整合，力挺電競產業發展。體育處長洪玉玲回應，電競已是成熟產業，用零預算招標是希望透過冠名讓廠商出資，業者可獲得曝光，市府也能節省公帑。

黃俊哲認為，新北市電競委員會推薦知名選手「西門夜說」擔任裁判長，但體育處卻執意選擇讓中華民國電競協會找來廠商「TESL」的1名員工來擔任裁判長，孰優孰劣大家都分得出來。

黃俊哲表示，體育處還表示要用零預算辦理比賽，這樣的做法恐會造成流標，且依照「技術手冊」來看，英雄聯盟賽事的選手最多會連打12小時的比賽，打到半夜才能休息，比賽問題相當多，建議體育處與經發局合併，才有經費處理相關賽事。

侯友宜回應，裁判有裁判的規定，只要能符合規定，能請來優秀的人來擔任當然是最好，至於賽事相關問題，市府一定會整合好一切，力挺電競產業。

洪玉玲則解釋，裁判長是依照「全國運動會舉辦準則」由各相關全國性體育團體推薦具有該項運動專才者，送籌備處審查，由籌備會聘任，完全都依照相關法規辦理，並沒有任何問題；至於比賽時間也沒有到半夜這回事，至多約打到晚上8點多就會結束。

洪玉玲表示，電競產業發展已日趨成熟，市府為了節省公帑，決定依政府採購法公開徵求電競廠商來冠名辦理賽事，以公私合作的模式完成比賽，不只省預算，也能讓電競廠商增加曝光度，達成雙贏。

全運會

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