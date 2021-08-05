快訊

MLB／單季6勝、5連勝都創新高 投手大谷生涯第10勝到手

美撤軍阿富汗惹議 電影《戰爭機器》早預言？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本田徑正妹沒比東奧也暴紅 「精緻小臉+川字腹肌」網喊：直接金牌

聯合新聞網 / 綜合報導
小玉留著俏麗短髮，有著精緻小巧的臉蛋，穿著短版上衣，露出川字腹肌，讓網友大讚「超高顏值」。 圖／Youtube
小玉留著俏麗短髮，有著精緻小巧的臉蛋，穿著短版上衣，露出川字腹肌，讓網友大讚「超高顏值」。 圖／Youtube

東京奧運仍如火如荼進行中，全球也掀起一股運動風潮，觀眾也替自己喜歡的選手加油，甚至被原本不認識的選手「圈粉」，不過日本近來有一名女田徑運動員爆紅，雖然沒有參加東奧，但因為精緻可愛的臉蛋，搭配川字腹肌，高顏值的外型在推特上被瘋傳熱議。

今年21歲的小玉葵水，身高約158公分，為日本東海大學北海道田徑體育部選手，以「跳遠」為強項，近來日本田徑聯合會（JAAF）在Youtube上傳了她的比賽片段，讓她意外暴紅，小玉留著俏麗短髮，有著精緻小巧的臉蛋，穿著短版上衣，露出川字腹肌，讓網友大讚「超高顏值」，更有人認為她長得像女演員長澤雅美。

小玉留著俏麗短髮，有著精緻小巧的臉蛋，穿著短版上衣，露出川字腹肌，讓網友大讚「超高顏值」。 圖／Youtube
小玉留著俏麗短髮，有著精緻小巧的臉蛋，穿著短版上衣，露出川字腹肌，讓網友大讚「超高顏值」。 圖／Youtube

小玉從2020年開始參加各大比賽，曾參加日本田徑大學賽獲得冠軍，也是北海道學生錦標賽的MVP，去年參加日本田徑錦標賽，以6m03cm拿下第5名；今年再次挑戰，結果6m01cm成績得到第8名，可惜的是雖然表現出色，但成績仍未到出征東奧的門檻。

小玉的比賽影片觀看次數也暴增，突破兩百萬點閱，網友看到她跳遠的影片時，也驚呼「真的好可愛」、「超漂亮，當明星也沒問題」、「希望可以再下一屆奧運看到妳」、「瘋掉好正」、「看了IG，沒有濾鏡的樣子更好看」、「這個金牌，直接頒獎」。

田徑 正妹

延伸閱讀

「為何不迎郭婞淳」幻象戰機迎東奧選手惹議 軍方說難言之隱

東奧雖新增滑板等項目 日本年輕人仍興趣缺缺

田徑／東奧男子800公尺決賽 肯亞選手「穿金戴銀」

田徑／女子3000公尺障礙決賽 烏干達選手摘金

相關新聞

日本田徑正妹沒比東奧也暴紅 「精緻小臉+川字腹肌」網喊：直接金牌

東京奧運仍如火如荼進行中，全球也掀起一股運動風潮，觀眾也替自己喜歡的選手加油，甚至被原本不認識的選手「圈粉」，不過日本近來有一名女田徑運動員爆紅，雖然沒有參加東奧，但因為精緻可愛的臉蛋，搭配川字腹肌，高顏值的外型在推特上被瘋傳熱議。

愛子揭透奮鬥過程 58歲身障選手盧碧春向莊智淵看齊拚帕奧

世界排名第11名的台灣桌球選手盧碧春今年6月遠征斯洛維尼亞參賽帕奧資格賽，拿到第三名卻未取得參賽資格，好消息是，她在近日收到國際桌球總會的參賽名單，盧碧春獲得外卡參戰的入場券，預計將於今年8月24日出

幫文姿云加油 旭光高中空手道隊以奧運為目標

南投縣立旭光高中培育出辜翠萍、谷筱霜等空手道金牌國手，可惜校友無緣本屆東奧，不過小選手們仍要為文姿云、王翌達加油，更勉勵...

巴黎鐵塔前化身巨大運動場 邀民眾與選手同樂

作為下屆奧運主辦國，巴黎市政府費盡心思提升奧運人氣，並力排眾議在艾菲爾鐵塔對面搭建起奧運村，不僅有大螢幕賽事轉播、運動設...

網球／康科特公開賽 謝淑薇攜手謝語倢闖女雙8強

台灣網球女雙好手謝語倢在結束東京奧運首秀後，今天在康科特網球公開賽與姊姊謝淑薇合體，女雙首輪以6比3、6比2擊敗美國組合...

嘉市加碼奧運得牌者「全運會2倍獎金」 擬修法發營養金

台中市長盧秀燕今天宣布提高奧運獎牌激勵金，嘉義市也有加碼獎金的機制，市長黃敏惠指出，依照「嘉義市體育獎勵金設置要點」，設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。