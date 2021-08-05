日本田徑正妹沒比東奧也暴紅 「精緻小臉+川字腹肌」網喊：直接金牌

東京奧運仍如火如荼進行中，全球也掀起一股運動風潮，觀眾也替自己喜歡的選手加油，甚至被原本不認識的選手「圈粉」，不過日本近來有一名女田徑運動員爆紅，雖然沒有參加東奧，但因為精緻可愛的臉蛋，搭配川字腹肌，高顏值的外型在推特上被瘋傳熱議。

今年21歲的小玉葵水，身高約158公分，為日本東海大學北海道田徑體育部選手，以「跳遠」為強項，近來日本田徑聯合會（JAAF）在Youtube上傳了她的比賽片段，讓她意外暴紅，小玉留著俏麗短髮，有著精緻小巧的臉蛋，穿著短版上衣，露出川字腹肌，讓網友大讚「超高顏值」，更有人認為她長得像女演員長澤雅美。

小玉留著俏麗短髮，有著精緻小巧的臉蛋，穿著短版上衣，露出川字腹肌，讓網友大讚「超高顏值」。 圖／Youtube

小玉從2020年開始參加各大比賽，曾參加日本田徑大學賽獲得冠軍，也是北海道學生錦標賽的MVP，去年參加日本田徑錦標賽，以6m03cm拿下第5名；今年再次挑戰，結果6m01cm成績得到第8名，可惜的是雖然表現出色，但成績仍未到出征東奧的門檻。

小玉的比賽影片觀看次數也暴增，突破兩百萬點閱，網友看到她跳遠的影片時，也驚呼「真的好可愛」、「超漂亮，當明星也沒問題」、「希望可以再下一屆奧運看到妳」、「瘋掉好正」、「看了IG，沒有濾鏡的樣子更好看」、「這個金牌，直接頒獎」。