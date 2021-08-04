愛子揭透奮鬥過程 58歲身障選手盧碧春向莊智淵看齊拚帕奧

世界排名第11名的台灣桌球選手盧碧春今年6月遠征斯洛維尼亞參賽帕奧資格賽，拿到第三名卻未取得參賽資格，好消息是，她在近日收到國際桌球總會的參賽名單，盧碧春獲得外卡參戰的入場券，預計將於今年8月24日出征東京帕拉林匹克運動會。

與奧運四年一度相同，帕拉林匹克運動會接續在東京登場，盧碧春的兒子在臉書發文表示，母親在收獲教練通知要出征斯洛維尼亞奧運門票的國際賽時，她開始感到害怕，「兒子，你覺得我要放棄嗎，感覺參加了也是白打。」不過最後仍前往參賽，最後取得第三名，未能取得奧運門票，賽後也展現未曾見過的情緒崩潰。

時間來到7月中旬，帕奧替補名單出爐，盧碧春順利拿下了最後一位席次，這一個月來，她接受國家級教練團的專業集訓、強化體能、熟練技戰術，看到今天許多中華隊國手在奧運拿到佳績，她打電話告訴兒子：「我要向桌球教父莊智淵的精神看齊！」證明她已經把心態調整到最好，面對挑戰也有勇氣衝撞磚牆，她的兒子寫道：「正是那種純粹奮戰的精神在感動著每個人，是老生常談，可是卻在運動員身上嶄露的淋漓盡致。」

58歲的盧碧春其實42歲才開始打開桌球之路，自幼因小兒麻痺不良於行的她以前從未想過自己會與運動賽事掛上關係，隨著參加的國際賽越來越多，獲獎數也與日俱增，期待她在即將到來的帕奧再展身手，替中華隊再添獎牌。