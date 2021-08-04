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幫文姿云加油 旭光高中空手道隊以奧運為目標

中央社 / 記者蕭博陽南投縣4日電
台灣空手道好手文姿云、王翌達征戰東京奧運，南投縣立旭光高中是空手道國手的知名搖籃，儘管文姿云、王翌達不是從旭光高中畢業，但小選手們仍自製加油牌，要為兩人打氣，祝順利帶回獎牌。 （旭光高中提供）中央社
台灣空手道好手文姿云、王翌達征戰東京奧運，南投縣立旭光高中是空手道國手的知名搖籃，儘管文姿云、王翌達不是從旭光高中畢業，但小選手們仍自製加油牌，要為兩人打氣，祝順利帶回獎牌。 （旭光高中提供）中央社

南投縣立旭光高中培育出辜翠萍、谷筱霜等空手道金牌國手，可惜校友無緣本屆東奧，不過小選手們仍要為文姿云、王翌達加油，更勉勵以兩人為榜樣，有朝一日挑戰奧運最高殿堂。

台灣空手道好手文姿云、王翌達征戰東京奧運，即將上場。旭光高中是空手道國手的知名搖籃，在教練黃泰吉領軍下，培育出辜翠萍、谷筱霜、辜雪芃等好手，雖然文姿云、王翌達不是從旭光高中畢業，但這群小選手們仍自製加油牌，要為兩人打氣，祝順利帶回獎牌。

學校雖然在放暑假，不過旭光高中空手道館今天一早就傳出陣陣嘶吼，年輕隊員們專注練習，期望未來為國爭光。其中來自阿美族的胡鑫，是旭光高中空手道隊明日之星，年僅16歲的她，以辜翠萍、谷筱霜等亞洲運動會金牌學姊為目標，希望打進2026年亞運會奪牌。

南投縣立旭光高中空手道館4日一早就傳出陣陣嘶吼聲，年輕隊員們專注練習，期望未來為國爭光。 中央社
南投縣立旭光高中空手道館4日一早就傳出陣陣嘶吼聲，年輕隊員們專注練習，期望未來為國爭光。 中央社

空手道在2020東京奧運首度成為奧運正式項目，胡鑫說，空手道第一次納入奧運，很令人開心，希望文姿云、王翌達能帶回獎牌，若未來奧運仍繼續舉辦空手道賽事，她當然也想參加，更希望奪牌回饋給教練。空手道隊教練曾麗如在旁邊鼓勵地說，胡鑫的身體協調性、氣勢等狀態都很好，也不怕打，祝福未來有所作為。

九二一地震後，空手道隊由黃泰吉、廖德蘭夫妻教出一群武藝高強的選手，除為南投拿下數百面獎牌，更一代接一代往下培育，歷年來還有多名學生獲總統教育獎，堪稱南投縣得獎搖籃。黃泰吉說，隊員多數家境不好，期望在6年訓練中，學到空手道的規矩與精神，更希望學生們找到較為明確的人生目標。

2024年巴黎奧運很可能不會有空手道項目，黃泰吉表示，對教練、選手來說都非常可惜，運動員一輩子就是要圓一個奧運夢，栽培過程至少10年，雖然巴黎奧運可能不比空手道，不過仍要朝著奧運夢想前進，期盼2028年洛杉磯奧運會恢復舉辦空手道賽事。

黃泰吉說，旭光高中培育出的空手道國手已拿下亞運金牌，雖然旭光出身的選手與本屆奧運無緣，不過未來仍很有機會征戰奧運。明年杭州亞運，辜翠萍也很有機會再拿金牌，期盼年輕一輩的選手藉由學長姊表現，激勵自己朝向目標前進。

文姿云、王翌達在東奧登場時，旭光高中空手道隊將集合觀賽，除為兩人加油，更可趁機觀摩奧運比賽各種狀況，當作一種學習。黃泰吉表示，期許文姿云、王翌達獲好成績、奪獎牌，不僅代表台灣空手道界的成長，也將讓更多人更認識空手道運動。

東奧中華隊 2020東京奧運

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