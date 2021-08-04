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巴黎鐵塔前化身巨大運動場 邀民眾與選手同樂

中央社 / 記者曾婷瑄台北4日電
作為下屆奧運主辦國，巴黎市政府費盡心思提升奧運人氣，並力排眾議在艾菲爾鐵塔對面搭建起奧運村，不僅有大螢幕賽事轉播、運動設施，更邀請東奧得牌選手來此與民眾同歡。 美聯社
作為下屆奧運主辦國，巴黎市政府費盡心思提升奧運人氣，並力排眾議在艾菲爾鐵塔對面搭建起奧運村，不僅有大螢幕賽事轉播、運動設施，更邀請東奧得牌選手來此與民眾同歡。 美聯社

作為下屆奧運主辦國，巴黎市政府費盡心思提升奧運人氣，並力排眾議在艾菲爾鐵塔對面搭建起奧運村，不僅有大螢幕賽事轉播、運動設施，更邀請東奧得牌選手來此與民眾同歡。

作為下一屆2024巴黎奧運主辦城，巴黎市政府絞盡腦汁，試圖為奧運帶來更多人氣與能量。在幾個月的艱難協調、質疑聲浪與巴黎市政府內部意見分歧後，為了讓民眾一同觀看2020年東京奧運賽事轉播，巴黎艾菲爾鐵塔對面的托卡德洛（Trocadéro）公園終於在7月20日搭建起臨時運動場。

雖然這場地與2016年歐洲盃或2018年世界盃足球賽場外的觀賽球迷區相似，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，巴黎負責運動、奧運與帕奧的副市長拉巴丹（Pierre Rabadan）強調，這更是一個同樂的「活動平台」。

這個被巴黎市政府暱稱為「奧運村」（villageolympique）的廣大活動場地，除了有可供乘涼的綠樹、遮陽傘、躺椅、灑水系統外，法國奧運相關協會也動員起來，提供各種運動設施，並找來專業運動員，示範奧運和帕運的表賽項目，民眾也可親自嘗試。

此外，還可以在這裡遇見法國指標性運動人物，東奧榮譽歸國的運動員，例如備受矚目的法國柔道隊等，也都會來這裡接受民眾歡呼慶祝，並與參與者近距離交流合影。

巴黎市每年夏天都會舉辦「巴黎沙灘」（ParisPlages）活動今年也移到這裡與奧運村結合，兩者都將持續到9月初。奧運結束後，奧運村也將成為籃球3對3鬥牛比賽以及街舞大賽的場地，提供巴黎民眾整個夏天的休閒去處。

8月8日東京奧運閉幕式當天，昭示了巴黎奧運的開始，奧運聖火也將通過接力傳遞到巴黎。

這天，奧運村將會請來串聯兩邊經歷的代表性人物，除了法國隊奪牌隊員會到場之外，還有2024年巴黎奧運委員會主委艾斯唐奎（Tony Estanguet），與民眾共同觀賞閉幕式與象徵巴黎接棒的12分鐘表演。

完成交接後，下一屆的奧運會旗將會在艾菲爾鐵塔頂端展示飄揚，與全球人民相約巴黎奧運再見。

運動村入場免費，但需要出示已完整接種疫苗的健康通行證，而且場內必須配戴口罩。

帕運 聖火

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