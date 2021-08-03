羽球／金牌獎金怎麼領？ 李洋父親：建議兒子選月領來行善

李洋與搭檔王齊麟為中華隊在東京奧運摘下羽球史上第一金，國家將頒布獎金給予獎勵，外界好奇金牌選手會選擇一次領取獎金或月領獎金一輩子。李洋父親李峻淯表示，他會強烈建議李洋採月領方式領取金牌獎金，長期來看能領比較多，且每月12.5萬的獎金不只能過上穩定生活，最重要的是能一輩子固定提撥部分獎金回饋母校、幫助貧困運動員，讓後輩們也有機會站上奧運舞台。

依據《國光體育獎章》規範，奧運屬於最高級別的1等比賽，金牌的獎金為新台幣2000萬元，選手也可以選擇月領12.5萬元的方式領一輩子，政府頒發重賞也是希望藉此來鼓勵為國爭光的運動員。由於每名選手生活狀況、條件不同，選擇領取的方式也會有所差異。

李峻淯表示，自己是公務員，當然希望孩子與自己一樣，能過穩定生活，所以會強烈建議李洋以月領的方式領取獎金，每個月12.5萬元已能讓他過上不錯的生活，不用再擔心後半輩子經濟問題，且還有餘力為體育界貢獻心力。

李峻淯表示，自己曾開玩笑向李洋說「你知道你的偶像郭婞淳是怎麼舉出這麼優秀的成績嗎?」李洋答「不知道。」李峻淯回「因為郭婞淳不只優秀又努力，多年來也做了許多善事，所以當她舉重時，神明也在默默的幫助她」，想藉此告訴李洋行善的重要性。

李峻淯說，李洋當時聽了這番話，就明白父親想表達的意思，經常在比賽後時捐出部分獎金，此次在東京奧運又獲得金牌，所得的獎金與影響力將讓他更有力量去行善。

李峻淯指出，李洋已經是成年人，當然有權利自己選擇要如何領取獎金，但李洋很懂事，也深知行善、行孝是人生最重要的事情，相信他會聽從父親的建議，採取月領的方式，讓自己獲得安穩的生活時，還有能力援助年輕運動員，讓有天賦的孩子獲得更多體育資源，代表中華隊站上國際舞台。