嘉市加碼奧運得牌者「全運會2倍獎金」 擬修法發營養金

台中市長盧秀燕今天宣布提高奧運獎牌激勵金，嘉義市也有加碼獎金的機制，市長黃敏惠指出，依照「嘉義市體育獎勵金設置要點」，設籍嘉市滿1年的選手，參加奧運獲獎，都以全運會獎金標準乘以2倍，來發放獎勵金，例如獲奧運金牌，將會加發50萬元、銀牌36萬元。

黃敏惠說，嘉市先前就有訂定體育獎勵金設置要點，針對全國性比賽、區域性比賽列出獎金，至於國際性比賽如奧林匹克運動會、亞洲運動會等，都以全運會標準的2倍，來發獎金，所以全運會的第1至8名，分別發25萬、18萬、12萬、7萬、5萬、3萬、2萬、1萬，若是奧運得獎，則發50萬、36萬、24萬、14萬、10萬、6萬、4萬、2萬。

黃敏惠強調，帕運部分比照全國身障運動會的獎金辦法，乘以2倍，全國身障運動會1至6名獎金為5萬、3萬、2萬、1萬、8000元、5000元，參加帕運賽事得名者，可獲10萬、6萬、4萬、2萬、1萬6000元、1萬元。

黃敏惠指出，市府正在擬定績優運動選手的訓練經費補助機制，透過例如「營養補助金」方式，讓運動健兒能繼續朝運動殿堂前進，將著手修改納入嘉義市體育獎勵金設置要點，另一作法為積極媒合運動選手與地方企業合作，像嘉義在地企業金石建設長期贊助桌球國手林昀儒一樣，嘉市會做好培育角色與選手後盾，同時讓民間企業更有信心進入推動運動行列。