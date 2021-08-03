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「群島之子」征奧運！李洋、陳念琴給台灣人的啟示

高雄推AI輔助運動員 致力栽培下個奧運金牌

聯合報 / 記者曹亞沿王昭月／高雄即時報導
高雄市議會今天持續市政總質詢，議員關心高雄栽培運動員情況。記者曹亞沿／攝影
高雄市議會今天持續市政總質詢，議員關心高雄栽培運動員情況。記者曹亞沿／攝影

台灣在東京奧運上表現亮眼，這次中華隊選手戴資穎莊智淵、吳佳穎等也都是高雄人，市議員陳明澤關心高雄要如何栽培持續體育選手、培養下一個奧運金牌。市府表示，除了選、訓、賽、輔、獎等五面向栽培，今年也開始運用AI科技輔助選手訓練。

市長陳其邁說，獎金只是鼓勵選手的一部分，市府會從選、訓、賽、輔、獎等五大面向著手，從一開始選擇選手、學校訓練、增加體育賽事培養比賽經驗、離開學校後的發展輔導都有完整規劃。

運發局長侯尊堯也說，現在進入科技時代，運發局今年推出運動科技，過去只能由教練、選手獨自摸索，現在導入AI系統追蹤選手進度，提供教練分析。而練習過程中為避免選手受傷，運發局也有建立運動防護系統。同時也很注重選手的生涯規劃，希望他們能傳承自己的經驗，落實在更小的幼苗上，培養更有潛力的選手。

陳明澤再問，台灣是否有可能爭取作為奧運主辦國，陳其邁說，站在國家的立場上當然希望，高雄市也有許多主辦大型比賽的經驗，像2009年世大運就對城市形象有很大提升，只要有機會就會極力爭取。

戴資穎 中華隊 莊智淵

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