快訊

桌球／5點大戰惜敗德國 中華男團無緣4強

第5輪破千萬人意願登記 陳時中曝12至18歲疫苗施打計畫

網球／康科特公開賽 謝淑薇攜手謝語倢闖女雙8強

中央社 / 台北3日電
謝語倢在康科特網球公開賽與姊姊謝淑薇合體，女雙首輪以6比3、6比2擊敗美國組合戴維斯與麥海爾，闖進8強。 截圖自謝淑薇粉絲團
謝語倢在康科特網球公開賽與姊姊謝淑薇合體，女雙首輪以6比3、6比2擊敗美國組合戴維斯與麥海爾，闖進8強。 截圖自謝淑薇粉絲團

台灣網球女雙好手謝語倢在結束東京奧運首秀後，今天在康科特網球公開賽與姊姊謝淑薇合體，女雙首輪以6比3、6比2擊敗美國組合戴維斯與麥海爾，闖進8強。

謝語倢首度踏上奧運殿堂，與許絜瑜攜手出征東京奧運女雙賽事，但首輪不敵兩屆法網冠軍的捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（Katerina Siniakova），吞下敗仗。

謝語倢在結束首次奧運之旅後，飛往美國與姊姊會合，姊妹倆睽違近2年再度攜手，今天在康科特網球賽女雙首輪以頭號種子身分出擊，迎戰地主美國組合戴維斯（Lauren Davis）與麥海爾（Christina McHale）。

雙方歷經開賽互破，謝家姊妹儘管第4局一度手握4個破發點，但仍遭對手一一瓦解，謝家姊妹第6局把握機會破發得手，以6比3搶下首盤。

謝家姊妹次盤乘勝追擊，兩度攻破對手發球局，以6比2迎接勝利，挺進8強。

康科特網球公開賽這次共有4名台將參賽，謝淑薇單、雙打併進，接下來將與在會外賽突圍的梁恩碩，於女單賽事分頭出擊，許絜瑜則與加拿大選手馬里諾（Rebecca Marino）合作，爭取在女雙賽事晉級的機會。

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

網球／不滿妹妹謝語倢無教練隨行 網協回應謝淑薇質疑

網球／「里約奧運的既視感」 謝淑薇替妹妹無教練證抱不平

網球／謝語倢突獲奧運門票 最強陪練員謝淑薇客串教練

溫網／謝淑薇女雙2連霸 搭檔讚她如魔術師

相關新聞

高球／給予兩女選手意見 潘政琮：她們比我更優秀

我國高球一哥潘政琮在日前東京奧運男子高爾夫球靠著加賽拿下銅牌，也是我國在奧運史上首面的高球獎牌，他在賽後隨即返美為PGA...

網球／康科特公開賽 謝淑薇攜手謝語倢闖女雙8強

台灣網球女雙好手謝語倢在結束東京奧運首秀後，今天在康科特網球公開賽與姊姊謝淑薇合體，女雙首輪以6比3、6比2擊敗美國組合...

嘉市加碼奧運得牌者「全運會2倍獎金」 擬修法發營養金

台中市長盧秀燕今天宣布提高奧運獎牌激勵金，嘉義市也有加碼獎金的機制，市長黃敏惠指出，依照「嘉義市體育獎勵金設置要點」，設...

高雄推AI輔助運動員 致力栽培下個奧運金牌

台灣在東京奧運上表現亮眼，這次中華隊選手戴資穎、莊智淵、吳佳穎等也都是高雄人，市議員陳明澤關心高雄要如何栽培持續體育選手...

全動會／竹縣選手參加羽球資格賽 中醫大贊助選手快篩

今年的全國運動會羽球資格賽從今天起至8月6日在新北市登場，新竹縣竹東國中羽球教練李明照率領13名球員征戰，大會規定必須做...

全大運／疫情中斷 10月成大續辦

今年的全國大專校院運動會5月舉辦時，受到疫情影響中斷，主辦學校成大昨表示，將在10月1日到5日恢復舉辦，為避免太多人擠到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。