網球／康科特公開賽 謝淑薇攜手謝語倢闖女雙8強

台灣網球女雙好手謝語倢在結束東京奧運首秀後，今天在康科特網球公開賽與姊姊謝淑薇合體，女雙首輪以6比3、6比2擊敗美國組合戴維斯與麥海爾，闖進8強。

謝語倢首度踏上奧運殿堂，與許絜瑜攜手出征東京奧運女雙賽事，但首輪不敵兩屆法網冠軍的捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（Katerina Siniakova），吞下敗仗。

謝語倢在結束首次奧運之旅後，飛往美國與姊姊會合，姊妹倆睽違近2年再度攜手，今天在康科特網球賽女雙首輪以頭號種子身分出擊，迎戰地主美國組合戴維斯（Lauren Davis）與麥海爾（Christina McHale）。

雙方歷經開賽互破，謝家姊妹儘管第4局一度手握4個破發點，但仍遭對手一一瓦解，謝家姊妹第6局把握機會破發得手，以6比3搶下首盤。

謝家姊妹次盤乘勝追擊，兩度攻破對手發球局，以6比2迎接勝利，挺進8強。

康科特網球公開賽這次共有4名台將參賽，謝淑薇單、雙打併進，接下來將與在會外賽突圍的梁恩碩，於女單賽事分頭出擊，許絜瑜則與加拿大選手馬里諾（Rebecca Marino）合作，爭取在女雙賽事晉級的機會。