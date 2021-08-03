全動會／竹縣選手參加羽球資格賽 中醫大贊助選手快篩

今年的全國運動會羽球資格賽從今天起至8月6日在新北市登場，新竹縣竹東國中羽球教練李明照率領13名球員征戰，大會規定必須做快篩才能進場比賽，但球隊面臨經費不足的問題，中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒得知後，決定全額贊快篩費用，支持運動員無後顧之憂投入比賽，為新竹縣爭取最高榮譽。

李明照表示，受到東奧影響，麟洋配打出奧運金牌、戴資穎奮戰奪銀，讓世界看見台灣，也激勵國內年輕羽球選手，希望透過今年全國運動會羽球資格賽展現實力，感謝院方贊助球員，有效率完成快篩，希望以最佳成績來回饋。

李明照也指出，這次參賽，就讀東泰高中羽球選手魏以軒是首次參加全國運動會，也是今年本隊最年輕的男子單打選手，期許他今年能夠代表新竹縣在個人男子單打進入會內決賽。

中醫大新竹附醫急診室主任游俊豪表示，為了掌握時效，教練和選手快篩報告全數陰性，院方立即發報告，讓選手安心進場比賽，院方負起社會責任，透過醫療資源，贊助今年全運會羽球代表選手快篩費用，希望他們傳出捷報，為縣內爭取最高獎項。