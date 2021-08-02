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桌球／8強苦戰日本沒能闖關 鄭怡靜哭紅雙眼：不會停止腳步

東奧女桌團體賽8強止步 陳思羽、鄭先知來自國泰女桌

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
國泰女桌選手鄭先知，自民國94年即加入國泰女桌，為隊上重點培訓球員。圖／國泰金提供
國泰女桌選手鄭先知，自民國94年即加入國泰女桌，為隊上重點培訓球員。圖／國泰金提供

中華女桌團體選手陳思羽鄭先知、鄭怡靜今天挺進東奧8強賽事，迎戰地主隊日本，儘管陳思羽一度展現完美的反手相持能力，以11比7拿下日本選手平野美宇，無奈終場日本隊直落3點晉級4強，讓中華女桌團體在8強止步，但三位選手的表現，依舊是刷下歷年中華女桌團體賽在奧運的最佳紀錄。

在東奧賽事上表現亮眼的陳思羽及鄭先知，都是來自國泰女桌的優秀選手，且為重點培育球員。國泰金表示，陳思羽一開始因好動被父母送進球隊消耗體力，在民國94年加入國泰女桌，她小時候即發揮天賦，國二時就選上青少年國手，在短短一年內又成為了中華隊國手，爾後選進國家代表隊；而鄭先知也在同年加入國泰女桌，國三時選上青少年國手，高二時選上中華隊國手。

兩位球員兼具天賦加上努力練習，從兩人還是青少年國手時，國泰金控董事長蔡宏圖即每年支付提供資源培養，讓未來有望成為國家代表隊的國泰女桌選手們，年年出國參加公開賽，包括巴西、南非、法國、西班牙等，截至目前兩人已累積多達十多國的國際比賽經驗，平時努力訓練與國際賽事的經驗累積，造就兩位選手在桌球舞台大放異彩，今年東奧團體賽更有如此精彩表現。

國泰金表示，現在叱吒女桌體壇的陳思羽，其實患有遺傳的僵直性脊椎炎，15歲那年發病，每次的痛點都不同，更曾經痛到無法站立，每逢賽事，為避免僵直性脊椎炎這個不定時炸彈發作，陳思羽一定得施打「復邁注射劑」確保能順利完賽，但此藥劑目前健保不給付得全額自費，蔡宏圖得知後也二話不說，全力支援思羽藥劑施打相關費用。

回顧兩人一路挺進東奧賽事的歷程，國泰女桌總教練劉俊麟說，兩位選手一位有僵直性脊椎炎，一位是天生的扁平足，但陳思羽有很頑強的意志力，鄭先知的臨場表現則非常靈活，兩人從國泰女桌一路到奧運的關係，都是互相競爭的夥伴，儘管這次在８強止步，但堅強的實力已經讓世界看見台灣。

國泰金連續多年舉辦體育活動，旗下國泰世華銀行自2017年開始，鎖定旭村盃足球邀請賽，連年給予贊助，希望台東偏鄉學童的體育發展能更受關注；此外，國泰人壽長期為國內體壇培育基層好手，更屢獲體育署頒布的體育推手獎。

國泰金指出，今年東奧奪下舉重金牌的郭婞淳、跆拳道銅牌的羅嘉翎，以及知名舉重選手許淑淨、體操選手丁華恬、欄神選手陳奎儒、標槍選手黃士峰等，都曾是國泰卓越獎助計畫的獎學金得主，此計畫舉辦超過40年，當年的獎學金得主，如今已在國際體壇發光發熱。

國泰女桌選手陳思羽，自民國94年即加入國泰女桌，為隊上重點培訓球員。圖／國泰金提供
國泰女桌選手陳思羽，自民國94年即加入國泰女桌，為隊上重點培訓球員。圖／國泰金提供

陳思羽 鄭先知 舉重

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